«En el agua no hay barreras» Uno de los grupos de natación del club realiza sus ejercicios en las instalaciones de Inacua. / guillermo carrión / AGM Acción solidaria La Caixa El Club de Natación Adaptada Murcia lucha contra viento y marea para seguir a flote MARTA SEMITIEL Murcia Domingo, 20 octubre 2019, 10:32

Las barreras sociales que crecen alrededor de las personas con discapacidad no son más grandes que su afán de superación, y eso es algo que demuestran cada día los integrantes del Club de Natación Adaptada Murcia, cuyos grupos, divididos por edades y por el nivel de natación, se reparten y entrenan sin descanso de lunes a sábado en las dos calles que tienen alquiladas en las instalaciones de Inacua en Murcia. Pero más que ellos, la mayoría todavía menores de edad, los protagonistas de esta historia son sus padres, que llevan luchando contra viento y marea por mantener a flote el club desde sus inicios en 2004.

Tan solo unas palabras de su presidenta y también madre de uno de los miembros del club, Sonia Lorca, bastan para comprender que los apoyos sociales brillan por su ausencia cuando se trata de aupar a personas con discapacidad. «Cuando tienes un hijo discapacitado sabes que tiene que hacer deporte. Lo apuntas a natación, pero, a la semana, el monitor te dice que no va a poder seguir, porque no se adapta al grupo». Así fue como unos padres «desamparados» se unieron para crear este club. Desde entonces «ha llovido mucho y han pasado muchísimas cosas. Incluso tener que plantearnos dejar la actividad, porque no podíamos hacer frente a los gastos», relata Sonia. «Eso sí», puntualiza, «desde que está Felipe Coello en la Concejalía, tenemos una subvención anual y alguna ayuda, de vez en cuando, para algún autobús. Eso y la ayuda que nos da La Caixa es lo que nos medio salva».

Espina bífida, discapacidad intelectual, autismo, sordera. Todo cabe dentro del Club Natación Adaptada Murcia, en el que actualmente figuran inscritos 36 nadadores de todas las edades y de todos los puntos de la Región. «Desde los cuatro años, comienzan en la escuela inicial. A partir de ahí, evolucionan y compiten a nivel nacional. Aquí no le cerramos las puertas a nadie».

La nueva gestora de Inacua les «invita» a abandonar el parking porque «dice que no somos abonados»

Más allá del evidente beneficio físico que la natación aporta a sus hijos, los padres destacan cómo el deporte ayuda a los niños a fomentar su capacidad de integración social, les mejora el ánimo y la autoestima, «sobre todo cuando ganan una medalla, eso es un subidón para ellos», y se atreven a ir haciendo cada vez más cosas que antes no hacían. «Nosotros siempre decimos que en el agua no hay barreras. Ahí es donde ellos se sienten como uno más, y ver eso es fantástico», añade la presidenta.

Desamparados

Las barreras ya se les presentan a los padres. El 9 de noviembre inician temporada y celebran un Open, «y queremos tener un detalle con los clubes que vienen, pero vas a pedir unas barritas, unas gorras, lo que sea, y es imposible. Ves cómo las empresas se vuelcan con cualquier otro deporte, pero a nosotros se nos cierran las puertas», continúa. «Fíjate si nos sentimos desamparados que hasta la nueva empresa que gestiona Inacua nos ha invitado a abandonar el parking, porque no somos abonados. Así que nos han dicho que reservarán las tres plazas que hay para discapacitados para las tres personas que les digamos. Y digo yo, ¿en qué mundo vivimos? Estamos hablando de niños con unas necesidades especiales, que no se manejan por sí solos, que algunos llevan silla... ¿Y vamos a tener que aparcar a cientos de metros de aquí? En fin...». ¿Por qué no se van de Inacua? «Porque ninguna piscina tiene unos vestuarios adaptados como estos».