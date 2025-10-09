La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Imagen de archivo de un acto de Agrupal para celebrar '100 años de industria alimentaria en la Región de Murcia. Nacho García

Agrupal y Cajamar lanzan otra edición de los Premios de la Industria Alimentaria

LA VERDAD

Murcia

Jueves, 9 de octubre 2025, 23:43

Comenta

Agrupal y Cajamar han abierto el plazo de presentación de candidaturas para la segunda edición de los Premios de la Industria Alimentaria de la Región, cuya ceremonia de entrega tendrá lugar el próximo 20 de noviembre. Los galardones reconocerán el esfuerzo en innovación, internacionalización y sostenibilidad de empresas, personas e instituciones en el ámbito de la industria alimentaria regional.

«Estos premios son un reconocimiento al esfuerzo que las empresas de la Región de Murcia hacen en su día a día», remarcó José García Gómez, presidente de Agrupal, en la presentación de la convocatoria. «Tenemos un sector ejemplar, tanto a nivel nacional como internacional».

La directora territorial de Cajamar en Murcia, María Dolores Pagán, destacó, por su parte, la vinculación de la entidad con el sector agroalimentario. «Nuestro apoyo a estos premios surge de manera natural, ya que el apoyo que históricamente venimos dando a empresas y cooperativas murcianas ha favorecido su crecimiento y su consolidación como un motor fundamental de la economía de nuestra región».

Cinco categorías

El jurado estará compuesto por el comité organizador, representantes de las empresas patrocinadoras e instituciones involucradas con el sector. En esta ocasión, la organización de los premios cuenta con el patrocinio de Sonoco, Redflexión y Howden, además de la colaboración de LA VERDAD y el apoyo del Gobierno regional.

En esta segunda edición, se convocan cinco categorías de premios a los que las más de 1.300 empresas que componen la industria alimentaria regional pueden presentar su candidatura. Las categorías serán innovación, internacionalización, sostenibilidad ambiental, trayectoria empresarial y José García Palmer (primer presidente de Agrupal). Este último galardón reconoce a la institución o persona que a lo largo de su trayectoria ha dejado una huella relevante en la industria alimentaria regional. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 31 de octubre. La presentación de candidaturas se pueden realizar a través de la web de Agrupal www.agrupal.com.

