Uno de los afectados por los retrasos consultando papeles. Ramón Mula

Afectada por los retrasos en los juzgados: «Estuve a punto de quitar la denuncia porque es un sufrir»

Ciudadanos que llevan años aguardando vistas por despido o divorcio lamentan el impacto de las demoras en su vida

Alicia Negre

Alicia Negre

Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:59

María estuvo a nada de soltar la toalla. Esta vecina del Alto Guadalentín no tiene reparos en reconocer que, por momentos, le pudo la desgana. « ... Estuve a punto de quitar la denuncia, ya aburrida», asume. «Esto es un sufrir». Esta trabajadora lleva cerca de dos años y medio esperando una vista por un despido que la dejó en la calle en febrero de 2023 tras, asegura, dos meses de salarios impagados. «Yo tengo letras sin pagar y me vi sin nada», remarca. «Pude seguir porque tenía a mi familia».

