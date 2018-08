La Asociación de Afectados por iDental denuncia tres posibles casos de hepatitis B de los que Salud «no tiene constancia» Tres afectados de iDental, este martes, escuchando la rueda de prensa de Audafi y UCE. / Javier Carrión / AGM El servicio de Epidemiología de la Consejería no tiene «en estos momentos notificaciones» relacionadas con pacientes de la clínica JAVIER PÉREZ PARRA Murcia Martes, 7 agosto 2018, 14:38

La Asociación de Afectados de iDental de la Región (Audafi) y la Unión de Consumidores de España (UCE) aseguran que al menos tres antiguos clientes de la clínica de la cadena 'low-cost' en Cobatillas han dado positivo a hepatitis B en los análisis que se han realizado a raíz de las sospechas por mala praxis en la esterilización del material utilizado. «Que tengamos constancia, dos de estas tres personas no tenían hepatitis B antes de acudir a la clínica», aseguró en la mañana de este martes en rueda de prensa Quiteria Pastor, vicepresidenta de Audafi.

El director general de Salud Pública, José Carlos Vicente, aclara que «en estos momentos no hay constancia de casos relacionados con iDental». Tanto la hepatitis B como la C son enfermedades de declaración obligatoria. Tras detectarse cualquier caso, se informa del diagnóstico al servicio de Epidemiología de la Consejería de Salud, «que realiza una encuesta epidemiológica para tratar de determinar la vía de transmisión», subraya José Carlos Vicente. «A día de hoy no hay constancia de ningún caso relacionado con iDental en Epidemiología», insiste, en este sentido, el director general de Salud Pública.

La hepatitis B se contagia por contacto con sangre infectada o semen. A principios de julio, la Generalitat Valenciana informó de que se estaba investigando un posible caso de hepatitis C entre los clientes de iDental en esta comunidad. Sin embargo, de nuevo no hay todavía confirmación.

En la Región, Audafi y UCE piden a la Consejería de Salud y al Colegio de Dentistas una mayor implicación con los afectados. Ambas asociaciones han solicitado que los profesionales del sistema público atiendan a los clientes de iDental para que puedan terminar los tratamientos, que se quedaron a medio tras el abrupto cierre de las clínicas de la cadena. «Hay personas que tienen que acudir a Urgencias o con morfina por los dolores», aseguró Pedro Valera, presidente de UCE Región de Murcia. Además de tratamientos sin terminar, se acumulan los casos de presunta mala praxis, con múltiples complicaciones que necesitan de atención urgente, advierte Valera. La recuperación de los historiales clínicos de la clínica de iDental en Cobatillas, por parte de la Consejería de Salud, ha permitido cifrar en unos 20.000 el número de afectados en la Región. UCE y Audafi lamentan que solo siete odontólogos se hayan prestado a atender de forma gratuita a los miles de pacientes, bien para solucionar complicaciones derivadas de los tratamientos o para realizar los informes necesarios de cara a las reclamaciones judiciales.

En relación con la atención en la red pública a los afectados, el director general de Salud Pública, José Carlos Vicente, señala que hay que «ajustarse a la cartera de servicios» de salud dental, que no contempla aspectos como la implantología, añade. Por ello, aboga por buscar una «solución global» en toda España, para un problema que afecta, según las estimaciones del Consejo General de Dentistas, a unas 200.000 personas.

La Audiencia Nacional ya ha abierto una investigación para tratar de dilucidar las responsabilidades por la presunta estafa de iDental. El viernes pasado, la Policía Nacional registró 19 clínicas en toda España, entre ellas la de Cobatillas, en la Región.