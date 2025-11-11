La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Una oficina de Adecco en una foto de archivo. Avelino Gómez

Adecco busca repartidores para la campaña de Navidad en la Región de Murcia

En total busca 2.400 puestos en España, se requiere una experiencia de conducción mínima de dos años y permiso de conducir B en vigor

LA VERDAD

Martes, 11 de noviembre 2025, 10:02

Adecco abre un nuevo proceso para reclutar a más de 2.400 conductores y repartidores en diferentes autonomías españolas. Se trata de perfiles muy demandados en la actualidad y con proyección de crecimiento en las próximas semanas con motivo de la llegada de la Navidad que arrancará con los descuentos del Black Friday y para los que las empresas ya están reforzando sus plantillas.

Durante esta campaña, el comercio electrónico vive un auge especial, por ejemplo, en el cuarto trimestre del año pasado, el 'e-commerce' aumentó su facturación un 13,4% interanual, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Esto se traduce también en más contrataciones: durante las próximas semanas el número de ofertas para el sector puede crecer entre un 25-40% con respecto al trimestre anterior.

Cataluña, la Comunidad de Madrid y Castilla y León son las regiones con más ofertas activas de partida. Pero estas oportunidades irán creciendo y actualizándose a diario. Actualmente ya hay disponibles vacantes también en Baleares, Andalucía, Asturias, la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia, País Vasco, Galicia, Cantabria y Navarra.

Jornadas completas, parciales, en diferentes turnos, para fin de semaa etc. La tipología de vacantes es muy variada a nivel de horarios y condiciones, para que cada candidato pueda buscar aquel empleo que mejor se adapte a sus necesidades. Para acceder a las vacantes se requiere contar con una experiencia de conducción mínima de dos años y permiso de conducir B en vigor, y para otras posiciones se necesita carnet vigente de moto. Eso sí, no se requiere disponer de furgoneta de reparto. Todas las personas interesadas en consultar estas vacantes e inscribirse en ellas pueden visitar hacerlo en su página web.

