Imagen de archivo de un furgón de la Policía a las puertas del juzgado de Totana. Javier Carrión / AGM

El acusado por intentar matar a su pareja en Nochevieja en Totana acepta una pena por lesiones agravadas

El acuerdo entre las partes rebaja la calificación de tentativa de homicidio y el procesado queda en libertad tras casi dos años en prisión

Raúl Hernández

Raúl Hernández

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:37

Comenta

El juicio que se iba a celebrar este miércoles en la Audiencia Provincial de Murcia por un intento de apuñalamiento ocurrido durante la madrugada del ... 1 de enero de 2021 en Totana concluyó este martes con un acuerdo de conformidad entre la Fiscalía, la defensa y la acusación particular. El acusado, procesado por un delito de tentativa de homicidio contra su pareja, reconoció los hechos y aceptó una condena por un delito de lesiones agravadas. La modificación de la calificación solicitaba una pena que se da por cumplida por el tiempo que ha permanecido en prisión preventiva, que ha sido de casi dos años.

