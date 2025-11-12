El acusado por intentar matar a su pareja en Nochevieja en Totana acepta una pena por lesiones agravadas

El juicio que se iba a celebrar este miércoles en la Audiencia Provincial de Murcia por un intento de apuñalamiento ocurrido durante la madrugada del ... 1 de enero de 2021 en Totana concluyó este martes con un acuerdo de conformidad entre la Fiscalía, la defensa y la acusación particular. El acusado, procesado por un delito de tentativa de homicidio contra su pareja, reconoció los hechos y aceptó una condena por un delito de lesiones agravadas. La modificación de la calificación solicitaba una pena que se da por cumplida por el tiempo que ha permanecido en prisión preventiva, que ha sido de casi dos años.

Los hechos se remontan a la Nochevieja de 2020, cuando la pareja, que llevaba tres años de relación y uno de convivencia, celebró el nuevo año en casa de unos amigos. A su regreso, sobre las tres de la madrugada, iniciaron una discusión en su vivienda. Según el relato aceptado por las partes, la mujer le pidió que se marchara de la vivienda, pero él se negó.

En ese momento, el acusado se dirigió a la cocina y cogió un cuchillo con una hoja de 16 centímetros, y regresó al dormitorio donde estaba la mujer. Allí, se abalanzó sobre la víctima y realizó varios gestos de intentar apuñalarla en el pecho mientras ella trataba de calmarlo. Durante el forcejeo, la mujer sujetó la hoja del cuchillo con una mano y sufrió un corte que le seccionó el tendón del dedo meñique.

La víctima pudo escapar y corrió ensangrentada hasta la vivienda de un vecino, que alertó a la Policía Local. Los agentes encontraron al acusado sentado en el pasillo de la vivienda y lo detuvieron. En ese momento, alegó no recordar lo que había sucedido.

El Juzgado de Totana acordó entonces su ingreso en prisión provisional y una orden de protección para la víctima. El acusado ha permanecido 21 meses y 28 días privado de libertad, tiempo que ahora se le computa como cumplimiento íntegro de la pena impuesta.

Durante el proceso, la defensa del acusado -que inicialmente negó haber querido causarle daño a su pareja- solicitó su libertad en repetidas ocasiones, a lo que se opusieron tanto la acusación particular como el Ministerio Fiscal. Finalmente, y tras la negociación entre las partes, la Fiscalía y la acusación particular aceptaron rebajar la calificación jurídica de tentativa de homicidio a lesiones agravadas. El acuerdo incluye también la reparación económica del daño, que asciende a 10.400 euros en concepto de lesiones y daños materiales.