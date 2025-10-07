El acusado de abusar de la hija de su pareja en la Región de Murcia niega los hechos y lo atribuye a «celos de la niña»

El acusado de abusar sexualmente de la hija de su entonces pareja, cuando la menor tenía ocho años, negó este martes ante el tribunal haber ... cometido los hechos y aseguró que la denuncia responde a «celos» de la niña después de que su madre se quedara embarazada.

La Fiscalía mantiene para él una petición de catorce años de prisión, inhabilitación absoluta durante la condena, prohibición de comunicación y acercamiento a la víctima durante quince años, además de ocho años de libertad vigilada y una indemnización de 50.000 euros.

Según el escrito de acusación, los abusos se produjeron entre 2017 y 2018, cuando el acusado convivía con la menor y su madre. El fiscal sostiene que el hombre aprovechaba los momentos en que la mujer se ausentaba del domicilio para someter a la niña a distintos tipos de agresiones sexuales. En una de esas ocasiones, la menor se resistió y resultó lesionada al intentar zafarse, golpeándose la mano y la cabeza.

Durante su declaración, en el juicio celebrado este martes en la Audiencia Provincial de Murcia, el procesado insistió en que la relación con la menor era «como la de un padre con su hija» y que «nunca en la vida» habría hecho algo así. Explicó que las lesiones de la niña se debieron «a una caída jugando con el perro» y que los hechos denunciados son «una invención motivada por celos» y por «conflictos familiares con el padre biológico».

La madre de la víctima relató en la sala que fue durante una comida familiar en verano de 2018 cuando su hija, «de manera espontánea», contó entre lágrimas que su padrastro le había hecho «cosas malas» y le pidió que no la dejara sola con él, que la llevara a casa de los abuelos paternos, situada en un municipio del sur de la Región. La mujer acudió a comisaría, donde se presentó la denuncia y se activó el protocolo de abusos sexuales.

La víctima, que recibió atención psicológica en un centro especializado, fue diagnosticada posteriormente de estrés postraumático. La defensa, por su parte, sostiene que las acusaciones carecen de pruebas físicas concluyentes y que la menor pudo haber sido influida por su entorno paterno.