El acuerdo de la UE con Trump genera preocupación en la Región de Murcia

El acuerdo alcanzado entre Donald Trump y Ursula von der Leyen, que establece en el 15% el arancel único por la entrada de ... productos de la Unión Europea en el mercado estadounidense, deja un sabor agridulce en los sectores económicos de la Región de Murcia que más relaciones comerciales tienen con el gigante norteamericano.

Porque si bien «se acaba con la incertidumbre» que existía desde la vuelta del magnate a la Casa Blanca, y se disipa el escenario de que la tasa fuera del 30%, el porcentaje fijado es todavía «muy alto» y puede causar un impacto «brutal» en la economía, en palabras del presidente de la Agrupación de Industrias Alimentarias de la Región de Murcia (Agrupal), José García Gómez.

La industria alimentaria es el sector que más exporta a Estados Unidos, donde las empresas de la Región vendieron productos en 2024 por importe de 621 millones de euros, de los que más de la mitad son alimentos como zumos, vinos y quesos. Por eso el Gobierno regional confía todavía que estos últimos se incluyan en la lista de productos con arancel cero, acordada por Trump y Von der Leyen, y que todavía no se ha definido. La misma esperanza alberga José García, que señala que esta circunstancia cambiaría mucho las cosas.

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, instó a Bruselas a actuar «con determinación» para incluir en los 'aranceles cero' a «productos estratégicos para nuestra economía como conservas vegetales, zumos, vino o las especias». «De lo contrario, estaríamos hablando de una pérdida de competitividad que podría beneficiar a competidores de países terceros», afirmó.

La consejera recordó que la Comunidad cuenta con un comité de aranceles, que «ya está trabajando para monitorizar el impacto del acuerdo y detectar posibles necesidades de apoyo a sectores o empresas específicas».

Por su parte, el presidente de Croem, Miguel López Abad, afirmó que el arancel único del 15% para las exportaciones europeas «sin ser una buena noticia, supone un alivio frente al 30% que se llegó a barajar». No obstante, coincide con la consejera en que hasta que no se sepa la lista de productos excluidos no se podrá calcular el impacto final en la economía de la Región, «que dependerá de si productos como el vino, las conservas vegetales, los zumos o las especias –con gran peso en nuestras exportaciones a Estados Unidos– se incluyen entre las exenciones previstas».