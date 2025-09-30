Acuerdo del Colegio de Enfermería y LA VERDAD

LA VERDAD Martes, 30 de septiembre 2025, 21:13 Compartir

La presidenta del Colegio de Enfermería de la Región de Murcia, Amelia Corominas, y el director general de LA VERDAD, Antonio Pitera, firmaron este martes un acuerdo que facilita a todos los colegiados que lo soliciten el acceso ilimitado a todos los contenidos 'premium' y a las ventajas exclusivas de la plataforma digital de LA VERDAD durante un año, en calidad de suscriptores ON+. Al mismo tiempo, se establece un marco de colaboración entre ambos para potenciar la difusión de las actividades, iniciativas e información relevante del órgano colegial.

