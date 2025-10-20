Los accionistas minoritarios de Soltec preparan demandas tras hundirse el valor de su inversión

Los pequeños accionistas de Soltec empiezan a movilizarse. Y lo hacen con determinación tras ver hundirse el valor de sus títulos en la compañía energética ... de Molina de Segura como consecuencia de la reestructuración acontecida tras el proceso preconcursal sufrido y la entrada del nuevo socio mayoritario, el fondo DVC Partners. Y es que se estima que el medio millar de inversores minoritarios que metieron su dinero en el proyecto –que suponían más del 2% del capital– han podido perder en conjunto cerca de 8 millones de euros. Por ello, cientos de afectados han empezado a coordinarse en una plataforma para preparar la presentación de demandas judiciales individuales –tanto por la vía civil como penal– ante lo que califican como una «estafa».

«Mi padre invirtió en los primeros meses de la salida a bolsa. Después lo hice yo cuando presentaron los primeros resultados porque eran fantásticos. Metimos cerca de unos 200.000 euros, la gran mayoría suyos, fruto de los ahorros de una vida. Además, en nuestro caso no somos inversores profesionales, lo hicimos como algo a largo plazo», señala a LA VERDAD Mateo Parra, un murciano que ejerce de portavoz de la plataforma de afectados configurada a través de un grupo en Telegram, donde hay todo tipo de personas perjudicadas, «desde quien puso solo 2.000 euros, hasta 7.000, 30.000».

Entrada en crisis

Hay que recordar que la mercantil, dedicada al suministro de seguidores solares, salió a cotizar al mercado en 2020, en plena pandemia, impulsada por el auge de las energías renovables. Sin embargo, lejos de fortalecerse cada vez más, lo que sucedió es que a partir de decisiones fallidas en la estrategia de negocio se entró en una situación de crisis que estalló finalmente entre acusaciones de cuentas maquilladas, lo que obligó a intervenir a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Ante este movimiento de los pequeños accionistas, desde la empresa aseguran que «no podemos comentar sobre las acciones particulares que decidan emprender algunos accionistas minoritarios cuando desconocemos su contenido». Al mismo tiempo, reivindican que «el acuerdo conseguido con los bancos y proveedores para poner en marcha un plan de reestructuración con un nuevo inversor nos posibilita la plena continuidad operativa de la compañía. Gracias a este acuerdo nos podemos centrar en desarrollar proyectos que impulsen el crecimiento sostenible de Soltec».

La compañía reivindica el acuerdo para poner en marcha el plan de reestructuración de cara a «la continuidad operativa»

Según los afectados, detrás de aquella operación bursátil «estaba una situación crítica», ya que la empresa acumulaba una deuda bancaria de 100 millones de euros con un préstamo sindicado con diferentes bancos, y un patrimonio neto prácticamente negativo. «A pesar de que se vendían resultados muy buenos», denuncia Parra. De hecho, sostienen que «fue diseñada como tabla de salvación», ya que se emitieron 35 millones de nuevas acciones a 4,82 euros (recaudando 146 millones de euros), con los bancos acreedores como coordinadores. De esa forma, «en solo dos meses, el valor se disparó a 15 euros por acción, alcanzando una capitalización de 1.500 millones». Y recuerdan que los fundadores, Raúl Morales y José Francisco Moreno Riquelme, conservaron el control mayoritario, por lo que los señalan a ambos como principales responsables.

La reclamación judicial estará basada en que «se produjo un manipulación de los resultados para sostener la cotización», con la acusación a Soltec «de haber inflado artificialmente sus ingresos desde la salida a bolsa mediante el método 'bill and hold'», consistente en «contabilizar ventas como realizadas aunque los productos no se hubiesen entregado al cliente». Y es que sostienen que se «maquillaban los balances, lo que permitía presentar beneficios puntuales en el último trimestre del año, justo cuando la acción caía».

Por ejemplo, «en el tercer trimestre de 2020 se anunciaron beneficios de 16 millones, lo que disparó la acción hasta los 15 euros, pero, tres meses después, el ejercicio cerró con pérdidas de 4,9 millones, justificadas por el impacto del covid». Un patrón que, insisten, «se repitió año tras año».

Entre operaciones «para inflar la cotización» y «promesas falsas»

Un completo informe de 63 páginas que maneja la plataforma de accionistas minoritarios de Soltec de cara a las demandas judiciales que se quieren presentar concluye que se habría utilizado «una combinación de contabilidad creativa, promesas falsas y operaciones internas para inflar su valor bursátil, atraer capital, refinanciar deudas y, finalmente, entregar la empresa a un fondo extranjero por una fracción de su valor real». Hay que tener presente que DVC Partners adquirió el 80% con una inyección de 30 millones de euros en capital y 15 millones en liquidez.

También hacen hincapié en que «los bancos, actuando primero como acreedores y luego como coordinadores de la salida a bolsa protegieron sus intereses mientras cientos de pequeños accionistas españoles perdían todo». Y es que «de una empresa casi quebrada, que valía menos de cero en 2020, se pasó a una cotizada de 1.500 millones, para acabar en 2025 con pérdidas abismales, cotización suspendida y el control en manos de un fondo buitre». Lo que definen como «la última estafa al inversor español».