Instalaciones de la compañía de renovables Soltec, en Molina de Segura, el pasado viernes. Ros Caval/ AGM

Los accionistas minoritarios de Soltec preparan demandas tras hundirse el valor de su inversión

Cientos de afectados de la Región y de otras comunidades integran ya una plataforma de defensa para coordinar sus acciones judiciales

Zenón Guillén

Zenón Guillén

Lunes, 20 de octubre 2025, 01:24

Comenta

Los pequeños accionistas de Soltec empiezan a movilizarse. Y lo hacen con determinación tras ver hundirse el valor de sus títulos en la compañía energética ... de Molina de Segura como consecuencia de la reestructuración acontecida tras el proceso preconcursal sufrido y la entrada del nuevo socio mayoritario, el fondo DVC Partners. Y es que se estima que el medio millar de inversores minoritarios que metieron su dinero en el proyecto –que suponían más del 2% del capital– han podido perder en conjunto cerca de 8 millones de euros. Por ello, cientos de afectados han empezado a coordinarse en una plataforma para preparar la presentación de demandas judiciales individuales –tanto por la vía civil como penal– ante lo que califican como una «estafa».

