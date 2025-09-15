Un accidente obliga a cerrar el carril derecho de la autovía A-30 cerca del aeropuerto de Corvera El siniestro ha ocurrido a primera hora de la mañana en sentido Cartagena

Un accidente de tráfico ha complicado la circulación en la autovía A-30 desde primera hora de la mañana de este lunes. El siniestro vial, del que por ahora no ha trascendido más información, ha obligado a cerrar el carril derecho de la carretera poco después de la salida hacia el aeropuerto de Corvera en sentido Cartagena.

En concreto, según informaron desde la Dirección General de Tráfico, el accidente ha tenido lugar en Los Bastidas, perteneciente a Torre Pacheco, en torno a las 7.30 horas. Este ha provocado al menos dos kilómetros de retenciones debido al cierre de uno de los carriles.