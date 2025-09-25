Un accidente múltiple provoca retenciones en la autovía A-30 a la altura de Lorquí «No se informa de atrapados ni de heridos de gravedad», según el 112

LA VERDAD Jueves, 25 de septiembre 2025, 09:38

Un accidente múltiple, según el 112 con 5 o 6 vehículos involucrados, provoca este jueves retenciones en la autovía A-30, a la altura de Lorquí. La colisión se ha producido en el punto kilométrico 123 de la mencionada vía en sentido Albacete. El 112 recibió a las 8.44 horas varias llamadas informando de lo ocurrido. «No se informa de atrapados ni heridos de gravedad», según indican desde el Centro de Coordinación de Emergencias. Los bomberos y sanitarios se encuentran trabajando en la zona.

La jornada de este jueves también deja el habitual atasco en la A-30 a la altura de Murcia, con retenciones que van desde el kilómetro 140 hasta el 135 en sentido Albacete.