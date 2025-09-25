La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La autovía A-30, este jueves, a la altura de Lorquí. DGT

Un accidente múltiple provoca retenciones en la autovía A-30 a la altura de Lorquí

«No se informa de atrapados ni de heridos de gravedad», según el 112

LA VERDAD

Jueves, 25 de septiembre 2025, 09:38

Un accidente múltiple, según el 112 con 5 o 6 vehículos involucrados, provoca este jueves retenciones en la autovía A-30, a la altura de Lorquí. La colisión se ha producido en el punto kilométrico 123 de la mencionada vía en sentido Albacete. El 112 recibió a las 8.44 horas varias llamadas informando de lo ocurrido. «No se informa de atrapados ni heridos de gravedad», según indican desde el Centro de Coordinación de Emergencias. Los bomberos y sanitarios se encuentran trabajando en la zona.

La jornada de este jueves también deja el habitual atasco en la A-30 a la altura de Murcia, con retenciones que van desde el kilómetro 140 hasta el 135 en sentido Albacete.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una lluvia de billetes sorprende a conductores y peatones en San Javier
  2. 2 Una lluvia de billetes sorprende a conductores y peatones en San Javier
  3. 3

    Trece municipios de la Región de Murcia aspiran ya a albergar el centro de microchips
  4. 4 Las Hermanas Pobres de Santa Clara en Algezares abren sus puertas a dos jóvenes incorporaciones
  5. 5 Consulta la fecha de tu operación en la Región de Murcia antes de la llamada oficial: tardarás solo unos segundos
  6. 6

    El juez acuerda que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular por malversación
  7. 7

    El modelo «obsoleto» de oposiciones docentes, a examen en Educación
  8. 8

    La jubilación flexible que plantea la Seguridad Social será menos rentable que ahora tras abandonar el empleo
  9. 9 Un motorista herido al colisionar con un coche en el centro de Murcia
  10. 10 Detenido por apuñalar a un hombre durante una reyerta en Cartagena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Un accidente múltiple provoca retenciones en la autovía A-30 a la altura de Lorquí

Un accidente múltiple provoca retenciones en la autovía A-30 a la altura de Lorquí