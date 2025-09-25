Un accidente múltiple provoca retenciones en la autovía A-30 a la altura de Lorquí
«No se informa de atrapados ni de heridos de gravedad», según el 112
LA VERDAD
Jueves, 25 de septiembre 2025, 09:38
Un accidente múltiple, según el 112 con 5 o 6 vehículos involucrados, provoca este jueves retenciones en la autovía A-30, a la altura de Lorquí. La colisión se ha producido en el punto kilométrico 123 de la mencionada vía en sentido Albacete. El 112 recibió a las 8.44 horas varias llamadas informando de lo ocurrido. «No se informa de atrapados ni heridos de gravedad», según indican desde el Centro de Coordinación de Emergencias. Los bomberos y sanitarios se encuentran trabajando en la zona.
La jornada de este jueves también deja el habitual atasco en la A-30 a la altura de Murcia, con retenciones que van desde el kilómetro 140 hasta el 135 en sentido Albacete.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.