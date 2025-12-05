La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La sede la Ciudad de la Justicia de Murcia en una imagen de archivo. Nacho García

Absuelven a un vecino de Campos del Río acusado de quebrantar la orden que le impedía acercarse a su exmujer

Un juzgado de lo Penal entiende que el encuentro entre ambos, en una fiesta de la espuma del municipio, fue «casual» y que el hombre no tuvo intención de vulnerar la medida judicial

Alicia Negre

Alicia Negre

Murcia

Viernes, 5 de diciembre 2025, 12:22

Un vecino de Campos del Río ha sido absuelto del delito de quebrantamiento de medida cautelar del que estaba acusado y por el que afrontaba una pena de seis meses de prisión. El Juzgado de lo Penal número 5 de Murcia considera que el encuentro del sospechoso con su exmujer, con la que mantenía una orden de alejamiento, se produjo de manera «casual» en una fiesta de la espuma con motivo de las fiestas patronales del municipio y descarta que este tuviera intención de vulnerar la medida judicial.

Los hechos ocurrieron en la tarde del 23 de junio de 2024 cuando el procesado, que está siendo defendido por el abogado Manuel Martínez, tenía vigente una orden que le impedía acercarse o comunicarse a su exmujer, una medida que se le impuso días antes en el marco de otro procedimiento por violencia de género. Aquel día, según explica la sentencia, el hombre se encontraba en la fiesta de la espuma que el Ayuntamiento de Campos del Río celebraba en la Avenida de la Constitución, muy cerca de donde estaba residiendo con su madre.

En un momento determinado, el procesado vio a su hijo pequeño y se acercó a darle un beso. Su exmujer también se encontraba en la fiesta y el hombre se marchó cuando su hermano le informó de que se encontraba cerca. Tras escuchar las declaraciones del procesado, de su exmujer y de varios testigos, el juzgado determina que «falta en este caso la concurrencia del elemento subjetivo o intención del acusado de incumplir la prohibición de acercamiento».

