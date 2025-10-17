Abierta la inscripción en la jornada 'Rehabilitación integral en el paciente amputado: actualización' Está organizada por la Sociedad Murciana de Medicina Física y Rehabilitación

La Sociedad Murciana de Medicina Física y Rehabilitación celebrará el próximo 30 de octubre su vigésima jornada científica en el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, bajo el título «Rehabilitación integral en el paciente amputado: actualización».

El encuentro reunirá a especialistas en Medicina Física y Rehabilitación, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, técnicos ortoprotésicos y otros profesionales sanitarios, con el objetivo de actualizar los conocimientos y estrategias de tratamiento integral del paciente amputado, desde el momento quirúrgico hasta la completa reintegración funcional y social.

La elección del tema responde a la necesidad creciente de profundizar en un abordaje coordinado del paciente amputado. La Medicina Física y Rehabilitación constituye el eje central del proceso asistencial del paciente amputado. Su papel abarca desde la valoración funcional y el tratamiento preprotésico, hasta el entrenamiento con la prótesis y la adaptación a las actividades de la vida diaria, siempre con una perspectiva integral que incluye la atención psicológica y social.

La jornada busca fomentar el intercambio de experiencias clínicas y presentar las últimas novedades en tecnologías protésicas, control del dolor y rehabilitación neuromuscular. Se abordarán temas como la rehabilitación neuromotriz avanzada, las nuevas prótesis inteligentes y su integración funcional, el manejo del dolor y la importancia del trabajo en equipo entre las distintas disciplinas implicadas en la recuperación del paciente.

Con esta XX edición, la Sociedad Murciana de Medicina Física y Rehabilitación reafirma su compromiso con la formación continuada, la investigación clínica y la mejora asistencial, promoviendo un espacio de actualización y reflexión para todos los profesionales dedicados a la rehabilitación integral.

El plazo para confirmar asistencia finaliza el 20 de octubre. Los interesados pueden rellenar el formulario disponible en la web del Colegio de Médicos –donde también está disponible el programa para su consulta- o enviar un correo electrónico a la dirección comitecientificosorehmur2025@gmail.com

