La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartel de la jornada.

Abierta la inscripción en la jornada 'Rehabilitación integral en el paciente amputado: actualización'

Está organizada por la Sociedad Murciana de Medicina Física y Rehabilitación

LA VERDAD

Viernes, 17 de octubre 2025, 10:43

Comenta

La Sociedad Murciana de Medicina Física y Rehabilitación celebrará el próximo 30 de octubre su vigésima jornada científica en el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, bajo el título «Rehabilitación integral en el paciente amputado: actualización».

El encuentro reunirá a especialistas en Medicina Física y Rehabilitación, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, técnicos ortoprotésicos y otros profesionales sanitarios, con el objetivo de actualizar los conocimientos y estrategias de tratamiento integral del paciente amputado, desde el momento quirúrgico hasta la completa reintegración funcional y social.

La elección del tema responde a la necesidad creciente de profundizar en un abordaje coordinado del paciente amputado. La Medicina Física y Rehabilitación constituye el eje central del proceso asistencial del paciente amputado. Su papel abarca desde la valoración funcional y el tratamiento preprotésico, hasta el entrenamiento con la prótesis y la adaptación a las actividades de la vida diaria, siempre con una perspectiva integral que incluye la atención psicológica y social.

La jornada busca fomentar el intercambio de experiencias clínicas y presentar las últimas novedades en tecnologías protésicas, control del dolor y rehabilitación neuromuscular. Se abordarán temas como la rehabilitación neuromotriz avanzada, las nuevas prótesis inteligentes y su integración funcional, el manejo del dolor y la importancia del trabajo en equipo entre las distintas disciplinas implicadas en la recuperación del paciente.

Con esta XX edición, la Sociedad Murciana de Medicina Física y Rehabilitación reafirma su compromiso con la formación continuada, la investigación clínica y la mejora asistencial, promoviendo un espacio de actualización y reflexión para todos los profesionales dedicados a la rehabilitación integral.

El plazo para confirmar asistencia finaliza el 20 de octubre. Los interesados pueden rellenar el formulario disponible en la web del Colegio de Médicos –donde también está disponible el programa para su consulta- o enviar un correo electrónico a la dirección comitecientificosorehmur2025@gmail.com

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un conductor en Murcia tras chocar contra un árbol en una rotonda de acceso al aeropuerto
  2. 2

    El Taibilla vincula la contaminación del agua potable en los municipios del Mar Menor con la alteración de suelos
  3. 3 Las redes de San Javier, Los Alcázares y San Pedro del Pinatar comienzan a recibir agua limpia
  4. 4

    Las obras de la Torre Norte de Murcia podrían arrancar a finales del próximo año
  5. 5

    Las pensiones subirán unos 35 euros al mes y elevarán el gasto en 10.000 millones en 2026
  6. 6 Nuevos nombramientos del obispo de la Diócesis de Cartagena
  7. 7 Se acerca el cambio de hora de invierno de 2025: apunta la fecha para ajustar el reloj
  8. 8 Los Alcázares pide a la Mancomunidad la compensación de daños a vecinos y empresarios por el corte de agua
  9. 9 Los trenes de Cercanías y Media Distancia entre Murcia y Alicante se verán afectados por obras este fin de semana
  10. 10 El delegado del Gobierno reconoce que «está encima de la mesa» el cierre del cuartel de la Guardia Civil de Zarcilla de Ramos de Lorca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Abierta la inscripción en la jornada 'Rehabilitación integral en el paciente amputado: actualización'

Abierta la inscripción en la jornada &#039;Rehabilitación integral en el paciente amputado: actualización&#039;