Más de 2.200 pacientes de la Región de Murcia han recibido cuidados paliativos este año Entre los atendidos se encuentran más de 200 niños con enfermedades crónicas complejas y con una edad media de entre 6 y 7 años

Juan F. Robles Viernes, 10 de octubre 2025, 12:40 | Actualizado 13:27h. Comenta Compartir

Con el lema 'Afinar la vida: el arte de cuidar' se celebraron este viernes en Caravaca las IV Jornadas Regionales de Cuidados Paliativos que analizaron, a través de charlas y mesas redondas, la importancia de proporcionar alivio y apoyo a los pacientes, especialmente a los afectados por enfermedades crónicas, así como el acompañamiento en los procesos de aceptación y duelo, tanto a los propios pacientes como a sus familiares.

Entre los participantes había representantes de los equipos de esta especialidad de la Región de Murcia que están formados por distintos profesionales, médicos, profesionales de enfermería, psicólogos y trabajadores sociales con formación avanzada en Cuidados Paliativos, que se marcan como propósito atender al ser humano en su totalidad; cubriendo no sólo las necesidades físicas, controlando el dolor y los síntomas, sino también las necesidades emocionales, intelectuales y espirituales; considerando que son de igual importancia en la salud y el bienestar, para lo que es fundamental la coordinación y comunicación entre los diferente servicios sanitarios.

En la inauguración de las jornadas estuvieron presentes Adoración Lozano, coordinadora regional de Cuidados Paliativos del Servicio Murciano de Salud, Juana Fernández, gerente del Área IV de Salud; y José Francisco García, alcalde del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz. Lozano subrayó que se busca «visibilizar y sensibilizar sobre el trabajo en cuidados paliativos». El regidor caravaqueño manifestó que considera «un acierto traer este tipo de jornadas a las comarcas periféricas; así los profesionales sanitarios pueden conocer otra áreas de Salud», y añadió que «hablamos de algo tan humano como es acompañar a las personas en la última etapa de su vida».

Más de 2.000 pacientes

La conferencia con la que se inauguraron las jornadas 'Cuidad el viajes, afinarse para acompañar (De guías turísticos a compañeros de viaje)', fue impartida por el doctor Julio Gómez Cañedo, coordinador del servicio en el Hospital San Juan de Dios de Santurce, que emocionó a todos los participantes con su intervención aportando sus propias vivencias como sanitario y también como familia. El programa se completó con cinco mesas redondas que contaron con la participación de personal sanitario y otros expertos.

Durante las jornadas también se comunicó que los Equipos de Soporte de Atención Domiciliaria de cuidados paliativos (ESAD) han atendido en lo que va de año en la Región de Murcia a 2.237 pacientes con enfermedad avanzada y a más de 200 niños con necesidades paliativas y enfermedades crónicas complejas.

Durante el año 2025 la actividad asistencial de los ESAD ha supuesto más de 6.000 atenciones domiciliarias y más de 20.000 contactos telefónicos, con tendencia hacia la equiparación de pacientes oncológicos y no oncológicos.

Respecto a la población pediátrica, hasta septiembre de este año, se ha atendido a más de 200 niños que padecen alguna enfermedad crónica compleja o precisan necesidades paliativas, un 8% más respecto al mismo periodo del año pasado.