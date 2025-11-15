Más de 200 médicos de la Región de Murcia secundan en Madrid la movilización contra del borrador del Estatuto Marco Consideran que la propuesta actual que plantea el Ministerio de Sanidad no resuelva las problemáticas laborales, no atiende a sus necesidades históricas ni a las particularidades de la profesión y no contribuye a mejorar la asistencia

LA VERDAD Sábado, 15 de noviembre 2025, 16:33 | Actualizado 16:49h.

Más de 200 médicos de la Región de Murcia asistieron este sábado a la manifestación nacional convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos CESM y el Sindicato Médico Andaluz SMA en Madrid en contra del borrador del Estatuto Marco que plantea el Ministerio de Sanidad y por una norma específica que recoja las particularidades de la profesión médica.

Cerca de tres mil médicos en total fueron los que se dieron cita este sábado en esta protesta que ha recorrido las calles de la capital con salida en Plaza de las Cortes hasta Paseo del Prado, frente al Ministerio de Sanidad, donde finalizó con una gran pitada.

Una vez más, profesionales y delegados sindicales de toda España acudieron a las calles de Madrid para mostrar el rechazo de la profesión al borrador del Estatuto Marco que pretende aprobar el Ministerio de Sanidad, después de que en los últimos meses no se haya producido ningún avance en las reivindicaciones del colectivo, que siguen pasando por un ámbito de negociación y un estatuto propios que permitan la negociación directa de las condiciones laborales de los profesionales y que recojan sus especiales condiciones de formación y responsabilidad; una clasificación profesional adecuada con retribuciones justas aparejadas; una regulación de la jubilación que permita un retiro voluntario, anticipado y parcial sin merma económica; una jornada máxima de 35 horas donde cualquier exceso sea voluntario, pactado y retribuido de forma específica y unas garantías efectivas de descanso y conciliación que no dependa de las «necesidades del servicio».

Así lo expusieron al final la marcha frente al Ministerio de Sanidad con la lectura de un manifiesto, en el que recordaron que llevan años denunciando la grave situación del colectivo, con un deterioro constante de sus condiciones laborales que termina afectando a la viabilidad del Sistema Nacional de Salud, y por extensión, a la sanidad pública y la calidad de la asistencia que se presta a la población.

Ante ese hartazgo, los sindicatos aseguraron que el malestar que ha provocado el borrador de la norma ministerial ha logrado aglutinar tanto a colegios de médicos como a sociedades científicas, sindicatos profesionales, decanos de las facultades de Medicina y a los propios estudiantes, de manera que todo el sector ha mostrado de nuevo su rechazo al Estatuto Marco, por lo que insisten al Ministerio en que abra una auténtica vía de diálogo que permita alcanzar acuerdos reales para mejorar la crisis actual.

Por último, CESM quiso señalar que mantiene su actitud negociadora con Sanidad pero que no va a paralizar las movilizaciones hasta que se logre el reconocimiento que exige para los profesionales y garantizar así un futuro sólido para la sanidad pública, inviable sin médicos y facultativos. Por ello, emplazó a los miles de participantes en la manifestación a las próximas jornadas de huelga nacional el 9, 10, 11 y 12 de diciembre.