Más de 160 empresas de la Región de Murcia deberán tener planes para que su plantilla se desplace al trabajo

Cada vez son más las empresas que impulsan iniciativas de movilidad sostenible en la Región de Murcia, aunque la realidad es que los esfuerzos se ... han dirigido fundamentalmente, hasta el momento, hacia la transformación de las flotas de vehículos con el objetivo de retirar los más contaminantes. Sin embargo, a partir de ahora tendrá un mayor protagonismo la cuestión de cómo se planifica y efectúa el desplazamiento del personal a los centros de trabajo, que hasta ahora ocupaba un segundo plano. Y es que la futura Ley de Movilidad Sostenible, cuyo proyecto fue aprobado este pasado miércoles en el Congreso de los Diputados, introduce nuevas exigencias al respecto.

Exactamente, establece que los grandes centros de actividad y las empresas en España con más de 200 personas trabajadoras por centro, o 100 por turno, tendrán que disponer de planes de movilidad sostenible al trabajo. Un requisito que estarán obligadas a cumplir las 164 compañías murcianas que alcanzan ya esas cifras en su plantilla, según los datos que recoge el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el último año. Del total, 34 firmas tienen entre 200 y 299 empleados; 102 mercantiles, entre 250 y 999 asalariados; un total de 24 cuenta entre 1.000 y 4.999 trabajadores; y 4 están por encima de los 5.000.

La nueva ley, que irá ahora al Senado para completar su tramitación, considera esos planes una herramienta imprescindible para avanzar en el impulso de la movilidad sostenible en los trayectos de ida y vuelta al centro de trabajo. Eso sí, las empresas podrán optar por distintas alternativas, como potenciar la movilidad activa, la eléctrica, la compartida, el transporte colectivo, o bien apostar por flexibilizar los horarios de entrada y salida y el teletrabajo.

Algunas mercantiles han comenzando a realizar algunas acciones al respecto, incluso micropymes en determinados casos, pero es indudable que hay mucho por hacer en este terreno.

Tras entrar en vigor el nuevo marco legal, habrá un plazo de dos años para hacer efectivo el plan, que se negociará con los comités de empresa. Aparte, prevé ayudas públicas para su implantación.

Grandes corporaciones empresariales como el Grupo Fuertes-ElPozo Alimentación han dado pasos en esta materia. Así, cuenta en su caso ya con la aplicación 'Comunycar' para compartir coche en los desplazamientos diarios al trabajo y fomentar una movilidad más sostenible. Una acción que se puso en marcha para contribuir a disminuir el impacto ambiental con la reducción de emisiones. La iniciativa se dirige a los 8.000 empleados. Además, facilita parking gratuito a su personal en las propias instalaciones de las compañías que configuran su 'holding'.

Casos de ElPozo y Navantia

De hecho, la empresa de Alhama de Murcia insta a su equipo humano a utilizar el transporte compartido y promueve el uso de medios más sostenibles, De esa forma subrayan que «se sigue avanzando con paso firme hacia un modelo más sostenible, integrando soluciones reales en cada parte de su actividad.

También los trabajadores del astillero de Navantia, en Cartagena, han reducido en los últimos años el uso del coche particular y han optado por otros medios de transporte alternativos. Incluso, escalonan los horarios de entrada y salida de personal para generar mayor fluidez en el acceso a la factoría naval. En suma, medidas a las que se acogen más sociedades.

«Supone mejoras que van a ser muy positivas»; las compañías «se pondrán las pilas»

El profesor de la UPCT Salvador García-Ayllón, ingeniero de Caminos y arquitecto, además de director del Laboratorio de Movilidad Urbana del Ayuntamiento de Murcia, destaca que la Ley de Movilidad Sostenible «es la primera que se hace en España» y «marca una regulación básica a nivel estatal» con vistas a su fomento. A su vez, introduce «muchas mejoras que van a ser muy positivas», como, por ejemplo, «en la financiación a la hora de la dotación estable a los ayuntamientos», así como también en «la potenciación ferroviaria». No obstante, añade que existen «una serie de obligaciones que no quedan bien cristalizadas», como sucede «con el tema de las zonas de bajas emisiones».

Claro que en el ámbito de las empresas «sí que se van a tener que poner las pilas, sobre todo las grandes». Al final, «la metodología de planificación tiene que bajar a todos los niveles: Estado, comunidades autónomas, ayuntamientos..., así como articularse la inversión para capilarizarse a través de todas las administraciones»; y, por supuesto, también a nivel de las compañías, «porque eso va a venir bien para fomentar más la movilidad sostenible» con el respaldo de ayudas.