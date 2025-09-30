La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La Ciudad de la Justicia de Murcia en una imagen de archivo. Nacho García

Hasta 123 jueces de violencia de género, cuatro de ellos de la Región, alertan del riesgo de «colapso» cuando amplíen su labor

Un comunicado conjunto de estos profesionales advierte de que la falta de dotación del Ministerio para hacer frente a la reforma podría dejar desprotegidas a las víctimas de maltrato

Alicia Negre

Alicia Negre

Murcia

Martes, 30 de septiembre 2025, 12:31

Hasta 123 jueces y juezas especializadas en Violencia sobre la Mujer han unido su voz para advertir de que la nueva Ley de Eficiencia Procesal, ... que a partir de este viernes amplía las competencias de estos órganos -que deberán asumir otra serie de delitos, como los sexuales-, supondrá un «colapso» al no venir acompañada de una mayor dotación de medios. El escrito va suscrito, entre otros, por las titulares de los juzgados exclusivos de Violencia sobre la Mujer de Murcia y Cartagena, Nerea Cavero, Fátima Saura y Cintia Martínez, respectivamente; y por la magistrada Virginia Bombín, que durante muchos años ejerció su labor al frente de uno de los juzgados exclusivos de la capital.

