Skoda Octavia, un toque de cordura en una Europa tensa

El Grupo Volkswagen presentó este mes unos resultados que hicieron sonar las alarmas en los despachos de analistas. Lo cierto es que la automoción, y particularmente la automoción europea, es un sector que medra en épocas de estabilidad y, entre las amenazas de aranceles por parte de EEUU y China y las maniobras de la Otan en Cádiz, la capitalización bursátil de fabricantes alemanes se ha contraído en más de 5.500 millones de euros.

De hecho, es significativo que Rheinmetall, que fabrica carros acorazados, haya más que duplicado el valor de sus acciones en lo que va de año, superando al gigante de automoción de Wolfsburg en lo que a valoración de mercado se refiere. Es posible que el vídeo que difundió la Comisión Europea sobre la preparación de kits de emergencia ante una posible guerra.

Dentro del Grupo Volkswagen, sin embargo, no todo han sido disgustos. No perdamos de vista que, aunque su beneficio neto haya caído más de un 30%, este superó la astronómica cifra de 12.000 millones. Una parte no desdeñable de esto se debió a lo que es el fuerte del fabricante: los vehículos generalistas.

Y, si hay una marca que brilla en este ámbito, esta es Skoda. En España, la checa no brilla tanto porque compite con una marca que está más cerca de los corazones patrios, Seat, usando prácticamente la misma mecánica. Sin embargo, al norte de los Pirineos, es quien no ha parado de crecer en el mercado Europeo hasta convertirse en la cuarta marca más vendida.

El gran hit del Grupo Volkswagen ha sido el Golf. Esta plataforma y silueta lo han convertido en uno de los modelos más icónicos y mejor vendidos del mundo. Y sobre él han basado la oferta de otras de sus marcas. Seat tiene el León, Audi el A3 y Skoda, el Octavia. Mientras los dos primeros mantienen la silueta de 'hatchback, pero si se quiere un sedán, se tendrá que optar por la checa.

En resumen, el León es un poco más barato y el Golf, un poco más caro, pero, en lo que a dimensiones de maletero se refiere, el Octavia es el que gana entre los tres, y su versión familiar es impresionante. En cuanto a aspecto, la versión de 2024, que es una actualización de la cuarta generación, es la que mejor se ve hasta la fecha.

Por dentro, Skoda ha cambiado la tapicería de los asientos climatizados y le ha dotado de una pantalla multimedia más grande –ahora tiene 13 pulgadas– y, aunque todavía podría beneficiarse de algunos controles físicos (especialmente en lo que al aire acondicionado se refiere), los fallos no son tan imperdonables como en la gama de eléctricos de su prima Volkswagen.

El fabricante siempre se ha caracterizado por soluciones prácticas: una pequeña papelera, un rascador de hielo, un paraguas y muchos recovecos para guardar objetos. En cambio, las emociones al volante no son su fuerte –más adelante llegará una versión RS con 261 caballos– y los propulsores son sensatos, pero un poco sosos.

La versión que probamos nosotros estaba dotada de un propulsor híbrido ligero de 150 caballos que cumplía adecuadamente, aunque contaba con una ligera demora a la hora de entregar la potencia y en cambiar entre marchas. Nada grave.

Lo que sí que no pude evitar pensar al recogerlo fue su bonita pintura, con una sombra de verde caqui, que me hizo pensar inmediatamente en conflictos bélicos. Al menos en los múltiples compartimentos internos podrá guardar su kit de supervivencia.