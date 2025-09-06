¿La camper definitiva? Ford Transit Custom by Tinkervan con etiqueta CERO emisiones

N. Soage Sábado, 6 de septiembre 2025, 10:00 Comenta Compartir

La Ford Transit ha sido la furgoneta por referencia. Bien sea para reparto o para pasajeros. Pero ahora se ha convertido también en una camper. Se ha unido con Tinkervan, líder de la camperización en España, y ha nacido la Ford Transit Custom by Tinkervan pensada para ofrecer todo lo que desean los amantes de la naturaleza y la aventura. Además de la ciudad. Porque si lo que buscas es evitar también restricciones en las grandes urbes y moverte con total libertad, es tu elección.

Está equipada con la última tecnología de hibridación, enchufable: un motor de 120 CV eléctrico acompañado de un propulsor de gasolina que solo actúa como generador. Esta motorización te permite disfrutar de una autonomía de hasta 450 kilómetros.

El diseño exterior de este modelo sigue una carrocería igual en todas sus opciones. Llama la atención su robusta parrilla, separada de sus faros Full LED, mientras su perfiles sencillos y sofisticados le dan un aire único. Además, está pensada para adaptarse a cualquier lugar y reto. Además, con dos elementos añadidos para dormir donde tu quieras, y cenar bajo las estrellas. Equipa toldo y techo elevable con cama.

Este último, con sistema de inyección VEX, está dotado de un sistema de apertura neumática, cierres rápidos con pernos integrados de seguridad, cama con somier de aluminio y discos flexibles ergonómicos, doble Apertura Panoramica con o sin mosquitera, luz led integrada en el techo y flexo de dormitorio. La apertura del techo nos proporciona un amplio salón quenos permite realizar la actividad cotidiana con la mayor comodidad. La altura del vehículo con el techo cerrado es de 2,08 metros.

Pero dentro es donde está su gran atractivo. Al poder equiparlo y personalizarlo a tu gusto, te ofrece un sinfín de opciones. Entre ellas, un gran espacio de almacenamiento en el maletero, con ducha exterior incluida, una gran cama encima, cuatro plazas, donde los asientos delanteros giratorios para organizar el espacio según cada situación, ventanas con mosquiteras, iluminación LED en diferentes puntos, calefacción estacionaria con programador digital y con el accesorio integrado de Kit de Altura, nevera de 35 litros que se puede abrir desde ambas direcciones (desde el asiento o desde el exterior de la furgoneta), ó una mesa que se coloca encima de la nevera. Sin olvidar sus múltiples tomas de 12 Voltios y USB repartidas por todo el interior.

Asimismo, las medidas de la Ford Custom By Tinkervan están pensadas para garantizarte toda la comodidad y dispone de una medidas amplias para ofrecerte un espacio ergonómico y funcional con el fin de garantizarte todo el confort que buscas a bordo. 4,97 metros de largo, 1,97 de ancho y 1,98 de alto. No serás el mejor amigo de todos los parking subterráneos, pero sí de la gran mayoría, y no es más incómoda de maniobrar y aparcar que un SUV de gran tamaño. De hecho, se mueve con mucha soltura, es muy cómoda, y ágil.

