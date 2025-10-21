El Volkswagen Touareg dice adiós con una edición especial Final Edition

Patxi Fernández Martes, 21 de octubre 2025, 14:32 Comenta Compartir

Volkswagen ha anunciado el fin de la producción del modelo Touareg con motor de combustión en 2026. Para conmemorar el cierre de una trayectoria de 23 años en el segmento premium, la marca lanza el Touareg Final Edition, una edición especial que se puede encargar a un precio a partir de 75.025 euros hasta finales de marzo de 2026.

Desde su debut en 2002, el Touareg, junto con la berlina Phaeton, marcó la entrada de Volkswagen en el segmento premium.

Este SUV de lujo se consolidó rápidamente por su carácter seguro, excelente confort y tecnologías avanzadas. A lo largo de sus tres generaciones, el modelo ha vendido más de 1,2 millones de unidades en 39 países, reafirmando su éxito mundial.

Características de la Edición Final La edición especial Touareg FINAL EDITION se distingue por elementos de diseño exclusivos. Todos los niveles de equipamiento presentan la inscripción grabada con láser «FINAL EDITION» en los marcos de las ventanas de las puertas traseras y en relieve en el cuero de la palanca de cambios. Además, incluye iluminación ambiental multicolor de serie (en las líneas Elegance y superiores), con la inscripción también visible en el revestimiento iluminado del salpicadero y en las molduras iluminadas de los umbrales de las puertas.

Trayectoria y Legado Tecnológico El Touareg ha sido un pionero tecnológico y el buque insignia de la cartera de Volkswagen. La primera generación (2002-2009) introdujo innovaciones como la estabilización electromecánica del balanceo y la suspensión neumática CDC, permitiendo superar pendientes de hasta 45 grados. Su versión tope de gama, el Touareg V10 TDI, fue el diésel más potente de Volkswagen de su época, con 230 kW (313 CV).

Ampliar Un repaso a los récords del Touareg Volkswagen Race Touareg – el ganador en serie. El Touareg también ha marcado la pauta en las carreras todoterreno. Con el Race Touareg, desarrollado y pilotado especialmente por Volkswagen Motorsport, Volkswagen se convirtió en uno de los equipos dominantes del Rally Dakar. Esto se refleja, entre otras cosas, en tres victorias consecutivas: en 2009 con Giniel de Villiers, en 2010 con Carlos Sainz y en 2011 con Nasser Al-Attiyah. Las mayores ventajas de estos prototipos de competición eran su diseño robusto, la tracción total y su excepcional fiabilidad. Touareg Stanley – ganador del Gran Desafío para vehículos autónomos. El Touareg Stanley, uno de los primeros vehículos inteligentes de la historia del automóvil, ganó el prestigioso Gran Desafío de la DARPA (Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa) en California, EE. UU., en 2005. Un total de 23 vehículos participaron en la carrera para vehículos autónomos a través del desierto de Nevada, pero solo cuatro llegaron a la meta. El Touareg Stanley completó la ruta de 212 kilómetros en 6 horas, 53 minutos y 58 segundos sin intervención humana, y fue el primero en llegar a la meta. Stanley fue un proyecto conjunto entre Volkswagen y otros centros de investigación. Equipado con detectores láser, equipos de visión estereoscópica, cámaras, GPS y un software de control especialmente desarrollado, Stanley navegó con precisión por terrenos accidentados. La victoria marcó un hito en el desarrollo de los vehículos autónomos y supuso el inicio de los sistemas de asistencia parcialmente automatizados. La tercera generación del modelo de producción Touareg vio la introducción del control de crucero adaptativo ACC con control de crucero predictivo – que, mejorado y ahora denominado Travel Assist – es uno de los mejores sistemas de asistencia para la conducción parcialmente automatizada disponibles en la actualidad. El Touareg que remolcó un Boeing. En 2006, Volkswagen causó sensación en todo el mundo y batió un récord mundial: un Volkswagen Touareg V10 TDI casi de serie remolcó un Boeing 747 de unas 155 toneladas de peso por la pista de un aeropuerto. Con su potente par motor de 750 Nm y su tren de rodaje modificado, el Touareg desplazó el jumbo más de 150 metros y luego lo detuvo de forma segura. Para este extraordinario experimento, se cargó el Touareg con más de cuatro toneladas de peso adicional con el fin de transferir de forma óptima la potencia al suelo. A pesar de la enorme carga, se utilizaron un motor, una caja de cambios y una suspensión neumática de serie, demostrando de forma impresionante el rendimiento y la robustez del vehículo. El Touareg, especialista en largas distancias. En 2011, el Volkswagen Touareg V6 TDI volvió a demostrar de forma espectacular su resistencia y fiabilidad: en solo 11 días, 17 horas y 22 minutos, el experto en largas distancias Rainer Zietlow y su equipo completaron la legendaria Panamericana – desde Tierra del Fuego en Argentina hasta Alaska. La ruta, de 22.750 kilómetros, atravesó 17 países y casi todas las zonas climáticas de la Tierra – desde el calor tropical y las tormentas de arena hasta la nieve y el hielo. Con este viaje, el Touareg batió el anterior récord mundial por cuatro días y volvió a demostrar de forma impresionante su robustez, eficiencia y comodidad.

La segunda generación (2010-2018) se hizo más grande y elegante, y trajo consigo el primer vehículo híbrido de Volkswagen, el Touareg 3.0 V6 TSI Hybrid. La generación actual (2018 en adelante) adoptó líneas más dinámicas y una cabina completamente digital.

Desde 2020, el modelo insignia ha sido el Touareg R Hybrid, un SUV híbrido enchufable con una potencia del sistema de 340 kW (462 CV) y una capacidad de remolque de hasta 3,5 toneladas. Muchas de las características tecnológicas estrenadas en el Touareg se hicieron posteriormente accesibles en el segmento de coches más pequeños de la marca.