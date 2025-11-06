La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Estilo neo retro para el nuevo Twingo F. P.

Renault resucita el Twingo eléctrico por menos de 20.000 euros

Juan Roig Valor

Jueves, 6 de noviembre 2025, 17:22

Comenta

Renault ha anunciado el regreso del Twingo con una cuarta generación completamente eléctrica, diseñada y fabricada en Europa, que busca redefinir el mercado de los coches urbanos asequibles.

El nuevo Twingo E-Tech eléctrico se lanzará a principios de 2026 con un precio de partida inferior a 20.000 euros —sin contar ayudas públicas— y una autonomía de hasta 263 kilómetros WLTP.

El fabricante francés pretende así ocupar el espacio que muchos competidores han dejado libre en el segmento A, que hoy representa menos del 5% del mercado europeo.

Según Renault, la contracción del segmento no responde a una falta de demanda, sino a la retirada de marcas incapaces de conciliar costes, normativas y expectativas de los clientes. El grupo ve en este contexto una oportunidad estratégica para crecer y reforzar su liderazgo en electromovilidad.

«El reto ha sido ofrecer un coche eléctrico pequeño por menos de 20.000 euros sin renunciar a la producción europea ni a nuestro compromiso con la descarbonización», explicó Fabrice Cambolive, consejero delegado de la marca Renault. «El nuevo Twingo recupera el espíritu original, combinando ingenio, accesibilidad y responsabilidad».

Nuevo Renault Twingo F. P.

El Twingo E-Tech eléctrico será fabricado en la planta eslovena de Novo Mesto y se convierte en el modelo desarrollado más rápido de la historia del grupo: apenas 100 semanas desde el diseño hasta la producción, la mitad del tiempo habitual. Este desarrollo exprés forma parte del programa interno «Leap 100», que busca acortar plazos y reducir costes de inversión en un 50%.

El vehículo se apoya en la nueva plataforma AmpR Small, desarrollada por la filial eléctrica de Renault, Ampere, y en colaboración con centros de I+D en Francia, China y Eslovenia. Entre sus proveedores destacan CATL (baterías) y Shanghai e-drive (motorización).

Nuevo Renault Twingo F. P.

El nuevo Twingo equipa una batería LFP (litio-hierro-fosfato), una primicia para Renault, que reduce la dependencia de metales críticos como el cobalto o el níquel y abarata los costes en torno a un 20%. Su arquitectura «cell-to-pack» permite integrar más celdas en menos espacio, mejorando la eficiencia y reduciendo el peso.

Renault asegura que el modelo tendrá un coste de uso competitivo frente a los coches térmicos de su categoría, gracias a su bajo consumo y a la optimización aerodinámica. Además, la compañía afirma que la huella de carbono del Twingo E-Tech eléctrico será un 60% inferior a la de un urbano convencional de gasolina.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía blinda la puerta de Urgencias del Parchís, en Cartagena, tras la muerte de un hombre de 68 años
  2. 2 Aemet avisa de lluvias y tormentas: cómo afectarán a la Región de Murcia
  3. 3 Abre un nuevo supermercado 24 horas en Murcia: cafetería, estanco, papelería y otros servicios
  4. 4 Detenido por acuchillar a su madre en el cuello en un apartamento turístico de Murcia
  5. 5

    Un rincón de Cádiz junto a la Plaza de las Flores de Murcia
  6. 6

    Nueva detención por el asesinato de dos ecuatorianos en Mazarrón
  7. 7

    El restaurante de Puerto de Mazarrón que apuesta por el producto fresco y el saber hacer en la cocina
  8. 8

    Más de 40 investigados por el amaño de las oposiciones a Policía Local en Granada
  9. 9

    «Decenas» de facturas sin pagar en el Cartagena
  10. 10 La planta superior del murciano mercado de Verónicas quedará sin uso tras el fin de las obras de rehabilitación

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Renault resucita el Twingo eléctrico por menos de 20.000 euros

Renault resucita el Twingo eléctrico por menos de 20.000 euros