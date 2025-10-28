La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La marca ha lanzado cuatro revisiones de resultados a lo largo de 2025. FP

Porsche se recupera en Bolsa bajo el nuevo CEO

Juan Roig Valor

Martes, 28 de octubre 2025, 11:00

Las acciones de Porsche AG repuntaron hasta un 4,4% en la apertura de la Bolsa de Fráncfort después de que la compañía anunciara un cambio de rumbo en su estrategia eléctrica y el nombramiento de un nuevo consejero delegado con el objetivo de revertir varios meses de malos resultados.

El fabricante de deportivos de lujo registró en el tercer trimestre su primera pérdida operativa desde que cotiza en bolsa, con un resultado negativo de 966 millones de euros, lastrado por los costes asociados a su nueva apuesta por ampliar la oferta de modelos con motor de combustión y por los aranceles estadounidenses.

«Esperamos que 2025 sea el punto más bajo del ciclo», declaró el director financiero, Jochen Breckner, al presentar las cuentas. La empresa ha recortado sus previsiones en cuatro ocasiones a lo largo de este año, afectada por la caída de la demanda de vehículos eléctricos, los cuellos de botella en la cadena de suministro y las ventas débiles en China.

El deterioro de los resultados llevó a Porsche a salir del índice DAX de Fráncfort, símbolo del mal momento que atraviesa la marca. Para encauzar la situación, el grupo ha nombrado a Michael Leiters como nuevo consejero delegado a partir de enero. Leiters, antiguo directivo de Porsche y hasta hace poco director general de McLaren Automotive, sustituirá a Oliver Blume, que hasta ahora tenía la doble misión de dirigir a Porsche y al Grupo Volkswagen, cargo en el que permanecerá.

El relevo en la dirección marca el fin del polémico doble cargo de Blume y abre una nueva etapa para la compañía. Analistas como Stephen Reitman, de Bernstein, advierten de que Porsche «aún tiene un largo camino por recorrer para recuperar la confianza del mercado», y no descartan que el nuevo consejero delegado adopte medidas adicionales para acelerar la recuperación.

Esto llega en un punto crítico para Volkswagen, después de que su director financiero, Arno Antlitz, anunciase que serían necesarios 11.000 millones de euros adicionales en flujo de caja para afrontar el ejercicio 2026. De momento, el consorcio, el mayor fabricante de Europa, señaló que contaban con una liquidez de más de 28.000 millones para tomar las decisiones pertinentes y garantizar «la estabilidad financiera del Grupo».

