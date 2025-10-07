LS2, la marca de equipamiento motorista con «pasaporte» español, devela su nueva colección

IVÁN BOLAÑO DOFORNO Martes, 7 de octubre 2025, 16:30 Comenta Compartir

Los hermanos Arthur y Paul Liao fabrican cascos en China desde 1990. Durante muchos años, lo hicieron para terceras empresas bajo la marca MHR, convirtiéndose en un gigante industrial en su país de origen, pero en 2007 decidieron lanzar su propia firma internacional y fundaron LS2, acrónimo de Liao Shi (quiere decir 'a la manera de Liao' y el 2 en referencia a los dos hermanos). Para levantar su sede principal, los Liao buscaron una localidad que tuviera una buena situación logística, buenas conexiones y que perteneciera a un mercado importante.

Escogieron Terrassa, en Barcelona, un enclave estratégico en el cual establecieron su base de operaciones y desde el cual comenzaron a crecer, expandirse y, en poco más de tres lustros, convertirse en uno de los grandes players europeos del segmento de equipamiento motorista. Y es que su gama de productos, en constante innovación, se ha ido poco a poco diversificando hasta ofrecer todas las prendas de protección necesaria para equipar el motorista de la cabeza a los pies: cascos, chaquetas, pantalones, guantes, botas y gafas. Como novedad, para este 2025, presentan además una completa gama de bolsas para la moto y su usuario.

Al mismo tiempo, lo que había nacido como una marca de cascos de corte económico, ha ido progresivamente elevando sus estándares de calidad y, en la actualidad, cuentan con una oferta de prendas de todo tipo, con un abanico de precios de los 79 a los 799 €. «De lo cotidiano a lo profesional», explicaba Giuseppe Porcu, CEO de LS2 Helmets. «En EICMA nos presentamos en 2007 con una pequeño espacio con cuatro cascos y en estos años hemos tenido una trayectoria ascendente, movidos por el compromiso y la innovación, pero manteniendo siempre la idea inicial de la familia Liao y la clave que siempre ha movido a esta empresa, que es vender productos con una calidad asequible para todos», añadía Giuseppe.

Sus instalaciones catalanas de más de 10.000 metros cuadrados, ubicadas en el corazón de la zona industrial de Terrassa, actúan como distribuidora oficial de LS2 a nivel mundial, responsable de la estrategia global de marketing y de la gestión comercial en Europa. De este almacén catalán salen cada día 5.000 cascos para medio mundo. Sus impresionantes cifras de ventas alcanzan en España las 250.000 unidades anuales, 900.000 en toda la región EMEA (Europa, Oriente Medio y África) y un total de 4.000.000 en todo el planeta. En la actualidad, LS2 está presente en más de 128 países, siendo líder en ventas en España e Italia, top 3 en Francia y top 5 en Alemania. «Estamos presentes en los 49 países de Europa y en muchos de ellos somos la marca líder», sostenía Giuseppe.

La fabricación de todos los productos de LS2 se lleva a cabo en su fábrica de China, que cuenta con más de 270.000 metros cuadrados, un equipo de más de 1.800 trabajadores y una producción anual superior a 3,5 millones de cascos. Además, recientemente han adquirido una nueva fábrica en Vietnam con una capacidad productiva de 500.000 cascos más. Tal y como indican sus responsables, todos sus cascos son testados en sus propias instalaciones bajo estrictas medidas de control y con maquinaria de última generación, y todos sus modelos están homologados. «Somos el primer productor de cascos homologados del mundo», afirmaba el responsable de LS2.

De los pies a la cabeza…

«Somos la única empresa del mercado que ofrece una gama completa de productos para proteger al motorista de los pies a la cabeza», añadía Giuseppe. Su catálogo de cascos incluye hasta 37 modelos de todos las tipologías (integrales, modulares, jets, off road, adventure y junior), siendo el modelo Thunder GP Pro (799€) el punta de lanza de la gama, el casco más deportivo -homologado FIM- utilizado en la actualidad por pilotos como Fermín Aldeguer (MotoGP), Manu González y Adrián Huertas (Moto2), David Muñoz (Moto3) o Xavi Vierge (WorldSBK). Pero para usuarios que busquen un casco más versátil y funcional, LS2 dispone de una gran variedad de modelos, como el modular Advant X Carbon (469€), el único en su categoría con mentonera de carbono.

En la sección de chaquetas, una de las estrellas de su catálogo es la Apollo, una adventure con 3 capas laminadas de cordura, Oxford y nylon, que cuenta con forro térmico extraíble y cuesta 599 €. Pero también cuentan con chaquetas para el día a día en la ciudad, como la Bolton, que presenta un look casual y una gran resistencia al agua y el viento, y su precio es de 159 €. No faltan pantalones de todos los estilos, como los Travel (149€), Stone (149€) o Coast (149€) y guantes como los All Terrain II (54,99€) o los impermeables Thermorain (34,99€).

Y en el apartado de botas, destacan las Raptor (199€) para uso off-road, las exploradores Trekker (159€) o las urbanas Nova (139€). La oferta de LS2 no acaba ahí, y también incluye intercomunicadores como el Spectrum, el primero en incorporar Inteligencia Artificial para la cancelación de ruido, una visera para casco dinámico, el LS2 Iris (329€), que reacciona a los cambios de luz externa, o protecciones y gafas de máscara. «Seguimos la demanda de todos los países pero atentos a cada una de las particulares de cada mercado», indicaba Giuseppe.

Novedades 2025

Para esta temporada, LS2 acaba de desvelar nuevos productos como el casco Challenger II (329 €), un casco touring para largos viajes, el Storm III (199€), un touring-urbano diseñado tanto para las calles de la ciudad como para la autopista y el Rapid III (99 €), un modelo más urbano con un diseño elegante y funcional.

En cuanto a chaquetas, LS2 amplía su oferta con las nuevas Liberty (209€), con un elegante diseño fabricado en nailon con recubrimiento elástico y forro térmico extraíble, la X-Master (389 €) para amantes del off-road que ofrece gran ventilación, forro térmico extraíble y está preparada para el camelback, y la Breeze (99€), una asequible chaqueta de verano con un 80% en malla.

Pero una de las grandes novedades de LS2 para 2025 es la presentación de una nueva línea de producto de Softbags, o bolsas blandas, para ampliar todavía más la capacidad de almacenaje de la moto y de sus propios usuarios. Cuenta con una gama Shield (3 bolsas para persona) que incluye accesorios versátiles y accesibles, perfectos para viajes largos y el día a día en ciudad, con paneles frontales de EVA termoformada para una mayor durabilidad. La segunda gama es la Freedom (3 bolsas para la moto, 3 para la persona) que está diseñada para el uso diario o rutas cortas o medias, con gran resistencia al calor y compatible con la mayoría de modelos de moto, incluyendo asas ergonómicas y correas ajustables. Por último, LS2 presenta la gama Move Ahead (4 bolsas para moto, 2 para persona), diseñadas para rutas de media y larga distancia, especialmente para motos touring, adventure o enduro, y fabricadas en PVC y soldadura de alta frecuencia.