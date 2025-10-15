KTM renueva su 300 EXC Hardenduro, su modelo estrella de la gama Enduro

V. D. Miércoles, 15 de octubre 2025, 13:00 Comenta Compartir

Con Manuel Lettenbichler encaminado hacia su quinto Campeonato del Mundo de Enduro, su arma preferida no necesita presentación. Aun así, de cara a 2026, hemos renovado la KTM 300 EXC Hardenduro con importantes actualizaciones con mejoras significativas en las suspensiones, la refrigeración y el diseño general, lo que permitirá que se dominen los terrenos más exigentes con aún más confianza.

Desde su lanzamiento en 2024, la KTM 300 EXC Hardenduro se ha convertido en el modelo estrella de la gama Enduro de KTM, una moto preparada para superar las condiciones más extremas. Para este 2026, a nivel de diseño recibe un nuevo pack de gráficos, presentando el color naranja de KTM acentuado por una paleta de colores blanco y negro, un chasis en naranja brillante y una serie de exclusivos componentes KTM PowerParts anodizados en naranja.

En cuanto a actualizaciones técnicas, recibe la horquilla WP XACT de cartucho cerrado de 48 mm, que incluye mandos de ajuste de la válvula base de precarga, acompañadas de un amortiguador trasero WP XPLOR PDS actualizado para mantener el equilibrio con la horquilla.

Ampliar KTM 300 EXC Hardenduro ktm press

La horquilla cuenta también con nuevos ajustes de amortiguación y nuevos muelles más ligeros y cortos, así como un nuevo depósito de presión que se ha adaptado a la nueva geometría del soporte del muelle.

También se ha añadido una nueva tapa protectora al conector de gasolina CPC, un nuevo tapón de radiador con rosca estándar y un ventilador de radiador de serie.

Pero, tal y como sugiere su nombre, la Hardenduro está diseñada para afrontar los terrenos más difíciles, con una serie de componentes exclusivos Hardenduro que la diferencian del resto de la gama Enduro de KTM. Entre las características específicas de la Hardenduro destacan su chasis naranja, juego de ruedas Factory (llantas negras, radios negros, bujes naranjas y cabecillas naranjas), juego de protectores de chasis Factory, asiento Factory acanalado, interruptor de cambio de mapa protector de manillar Hardenduro, puños ODI Lock-On extra suaves cubremanos cerrados, ventilador del radiador, pletinas de dirección anodizadas en negro y mecanizadas, horquilla delantera WP XACT de cartucho cerrado con ajustadores de precarga de válvula base, placa cubrecárter, disco de freno delantero flotante, protector del disco de freno delantero, disco de freno trasero sólido, cable de seguridad del pedal de freno trasero, protector del disco de freno trasero, protector naranja de la bomba de embrague, tapón de aceite naranja, correas de agarre y soportes del motor anodizados en negro.

El precio de la KTM 300 EXC Hardenduro es de 12.795 €.