Honda confirma la llegada de la CB1000F, su nueva naked de estilo retro

IVÁN BOLAÑO DOFORNO Viernes, 10 de octubre 2025, 17:00

La legendaria gama CB de Honda, iniciada con la original CB92 Benly de 1959, contará a partir de 2026 con un nuevo integrante. La firma del ala acaba de confirmar la llegada de la CB1000F, una moderna y poderosa naked de litro que, sin embargo, luce un diseño totalmente retro que rememora aquellos años en los que Freddie Spencer competía en los campeonatos AMA de EE. UU. con la CB750F en la década de los 80.

Con una estética limpia y minimalista, la CB1000F destaca por su faro redondo único flanqueado por dos claxons y los gráficos del depósito y los paneles laterales inspirados en aquella icónica moto de Spencer con manillar alto.

Usando la misma estructura que la CB1000 Hornet, la CB1000F también está impulsada por el propulsor DOHC de cuatro cilindros en línea y 1000 cc de la CBR1000RR Fireblade de 2017, pero para este modelo ha sido ajustado en la admisión, distribución y escape, logrando desplazar la entrega de potencia hacia el rango bajo y medio para ofrecerle a la nueva retro-naked una personalidad distinta, más de moto roadster, es decir, igualmente contundente pero algo más relajada y polivalente.

La potencia máxima es de 122 CV a 9.000 rpm, con un par de 103 Nm a 8.000 rpm (la Hornet ofrece 149,6 CV a 11.000 rpm y 104 Nm a 9.000 rpm). El motor ofrece un consumo de 5,6 L/100 km, y el depósito de 16 litros proporciona una autonomía potencial de más de 280 km.

Ampliar Honda CB1000F Honda press

El sistema de escape 4-2-1 alimenta un silenciador tipo megáfono de tres cámaras, fiel al estilo de la época. La transmisión también ha sido revisada (las primeras dos marchas tienen relaciones más cortas para mejorar la aceleración a baja velocidad, mientras las marchas tercera a sexta emplean relaciones más largas para una conducción relajada) y cuenta con embrague asistido antirrebote.

En la parte ciclo, la nueva CB se sirve de un chasis de estructura de acero de una sola pieza, tipo diamante con doble viga diseñada en torno al motor, y utiliza un subchasis trasero específico, que ofrece mayor espacio para una conducción cómoda con pasajero. Además, se puede instalar un caballete central. El asiento cuenta con un acolchado grueso y una altura de 795 mm.

La suspensión delantera está compuesta por una horquilla invertida Showa SFF-BP de 41 mm, ajustable en precarga del muelle y en amortiguación de rebote/compresión, mientras que detrás equipa un amortiguador Showa con una nueva bieleta que ofrece comodidad en velocidades bajas.

Ampliar Honda CB1000F Honda press

El sistema de frenos incluye pinzas delanteras radiales de cuatro pistones con ajuste especial, que actúan sobre discos flotantes de 310 mm. El disco trasero de 240 mm emplea una pinza Nissin de un solo pistón. El sistema de frenada está apoyado por ABS en curva. Las llantas de diseño 5Y de cinco radios, inspiradas en el concepto de la CBR1000RR-R Fireblade, están fundidas en aluminio ligero. Los neumáticos son de medidas 120/70-ZR17 delante y 180/55-ZR17 detrás.

En cuanto a electrónica, un sistema de medición inercial de seis ejes (IMU) gestiona todos los modos de conducción junto con el acelerador electrónico (Throttle By Wire). Se ofrecen tres modos predeterminados (Standard, Sport y Rain) con combinaciones preestablecidas de potencia, freno motor, control anti-wheelie y control de tracción HSTC, además de dos modos USER que permiten personalizar los ajustes.

El equipamiento es premium y cuenta con Honda Smart Key (que se puede guardar en el bolsillo del piloto), pantalla TFT a color de cinco pulgadas que ofrece conectividad para smartphones iOS/Android mediante la app Honda RoadSync, e intermitentes que incorporan la función Emergency Stop Signal (en caso de frenada brusca, las luces de emergencia parpadean para advertir a otros usuarios de la vía). También cuenta con iluminación completamente led.

La nueva Honda CB1000F estará disponible en tres opciones de pintura: Wolf Silver Metallic con franja azul, Wolf Silver Metallic con franja gris y Graphite Black. La firma japonesa todavía no ha comunicado oficialmente su disponibilidad ni precio.