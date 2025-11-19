Xiaomi logra beneficios con su división de coches eléctricos

Juan Roig Valor Miércoles, 19 de noviembre 2025, 11:00 Comenta Compartir

Xiaomi ha registrado beneficios trimestrales en su división de vehículos eléctricos (EV) por primera vez desde que irrumpió en este mercado, marcando un hito clave para la compañía en su intento de diversificar más allá de la telefonía.

La unidad obtuvo un beneficio de 700 millones de yuanes (unos 89 millones de euros) entre julio y septiembre, frente a las pérdidas de 300 millones del trimestre anterior. Este resultado impulsó el beneficio neto total del grupo hasta los 12.300 millones de yuanes, muy por encima de los 9.620 millones previstos por los analistas.

El avance llega en un momento delicado para la tecnológica china. La intensa competencia con Apple en el segmento de gama alta y los retrasos en las entregas de sus primeros modelos eléctricos han presionado su cotización. Las acciones de Xiaomi se han desplomado alrededor de un 20% desde mayo, convirtiéndose en el valor con peor desempeño entre las grandes tecnológicas chinas en los últimos meses.

En el negocio de móviles, la compañía ha redoblado su ofensiva tras presentar en septiembre un smartphone de 630 dólares para competir directamente con el iPhone 17. Sin embargo, según datos de Counterpoint Research, uno de cada cuatro móviles vendidos en China el mes pasado fue un iPhone, mientras que Xiaomi no logró igualar el crecimiento de Oppo.

Además, la subida del coste de los chips de memoria ha deteriorado los márgenes y la empresa ha tenido dificultades para trasladar ese incremento de costes a los consumidores.

En el ámbito de los vehículos eléctricos, Xiaomi mantiene su objetivo de entregar 350.000 unidades en 2025, tras su entrada en el sector a principios de 2024. La compañía informó en octubre de unas 40.000 entregas, la misma cifra que el mes anterior, aunque la fuerte demanda y los cuellos de botella en la producción siguen provocando esperas de hasta nueve meses en algunos modelos. El éxito del sedán SU7 llevó a su cofundador, Lei Jun, a prever beneficios para la división en la segunda mitad de este año, una predicción que ahora se materializa.

El lanzamiento del primer SUV de Xiaomi, que ya acumula pedidos sólidos, ha reforzado el optimismo sobre la capacidad de la compañía para competir no solo con rivales locales como BYD, sino también con Tesla en mercados internacionales.

La empresa mantiene su ambición de situarse entre los cinco mayores fabricantes de coches del mundo, y planea comenzar a vender sus EV en Europa en 2027, según anunció su presidente, Lu Weibing, el pasado agosto.

Pese al avance, los inversores muestran cautela. Las preocupaciones por la seguridad de algunos modelos y los retrasos en las plantas de producción han lastrado el sentimiento del mercado y han incrementado las apuestas bajistas entre los fondos de cobertura.