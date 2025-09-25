Autobuses, camiones y furgonetas, en el punto de mira de la ITV

Noelia Soage Jueves, 25 de septiembre 2025, 08:00 Comenta Compartir

Los camiones, autocares y furgonetas son los vehículos en peor estado del parque automovilístico al concentrar las cifras más desfavorables que ha registrado la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). Y aunque el 81% de los vehículos que se presentaron a realizar la inspección técnica en el 2024 la superó a la primera –los vehículos agrícolas han sido los que mejores resultados han obtenido en la inspección técnica, la superan un 87%, seguido de las motocicletas y quads, con un 83% de favorables.

Los turismos, por su parte, están ligeramente por encima de la media, superándola un 82%–, sólo un 71% de los camiones pesados y un 73% de los autobuses superan la ITV, mientras que las furgonetas ligeras se sitúan en el 74%. Además, estos vehículos son los que más kilómetros tienen, lo que supone un riesgo adicional.

Según datos publicados por el Ministerio de Industria y Turismo (Mintur) y que la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV), el tipo de defectos más detectados, es decir, los fallos graves, se concentran mayoritariamente en cuatro sistemas.

En primer lugar, los fallos en alumbrado y señalización son nuevamente los más detectados, ocupando el 22,6% del total. En segundo lugar, están los de emisiones contaminantes, con un 21,5%. Le siguen los defectos en ruedas, neumáticos y suspensión, que representan el 19,9%. El cuarto puesto lo ocupan los frenos, con un 11,4%.

«Esto quiere decir que el 75% de los defectos graves detectados por las estaciones de ITV del país en el último año se centran en 4 sistemas del vehículo; sistemas que son claves para garantizar la seguridad vial y la protección del medio ambiente», ha asegurado Guillermo Magaz, director gerente de AECA-ITV, ayer, durante la presentación de los datos.

Así, «el transporte es la categoría de vehículos que más defectos se detectan y va asociado a la antigüedad de estos vehículos (por ejemplo, 18,4 años en camiones pesados) y que son los que más kilómetros recorren y, consecuentemente, los que más kilómetros tienen. Estos vehículos rechazados suelen ser vehículos con un inadecuado mantenimiento y, por eso, en estos vehículos se detectan más de un defecto grave, siendo la categoría con más defectos por vehículo que no supera la ITV (casi 3 defecto por vehículo)», añade Magaz a este diario.

En cuanto a las cifras de incumplimiento en la ITV, las cifras oficiales muestran que el 32,7% de los vehículos que debían haber pasado la ITV el año pasado, no lo hizo; una cifra que si bien ha disminuido ligeramente con respecto al 2023, cuando se ubicó en 33,2%, sigue siendo bastante preocupante y más elevada que en 2017, cuando la ratio de incumplimiento en la ITV se ubicaba en 26,6%.

«Reducir la edad media del parque de vehículos es fundamental ya que los vehículos más modernos son más seguros. Además, mantener estos vehículos en buenas condiciones y que sean comprobados de forma imparcial y con rigor técnico por medio de la ITV. Para ello, es necesario transmitir la responsabilidad social que supone realizar la ITV por el bien de todos. Para ello es fundamental concienciar al ciudadano de la importancia que tiene la ITV por varias vías que pueden ser por medio de campañas informativas, formación en los centros educativos y en las autoescuelas y, al infractor, reforzar las sanciones. Sigue siendo muy barato poner en riesgo las vidas de los que circulamos por las vías por la irresponsabilidad de algunos», sostiene.

«Por eso, desde AECA-ITV se trabaja intensamente en campañas de concienciación, en combinación con las campañas informativas y de control que se realizan desde la Dirección General de Tráfico (DGT) y por los agentes de la autoridad y policías municipales», insiste el director gerente de AECA-ITV. Y es que «un vehículo con deficiencias en los sistemas de frenado, la suspensión, la dirección o los neumáticos es un vehículo más propenso a sufrir un siniestro. Por ello, la relevancia de tener la ITV al día. A través de la inspección técnica de vehículos se pueden detectar fallos que, de otra forma, no se conocerían», concluye Magaz a este diario.

Envejecimiento

Por su parte, en el encuentro, AECA-ITV ha analizado también la edad del parque automotor español. Tras ocho años de continuo envejecimiento, la edad media de los vehículos se redujo en 2024 en 0,3 años, situándose en 15,1. Aun así, se sigue sin alcanzar el valor de 2022, cuando la media de edad de los vehículos era de 14,9 años. De hecho, uno de cada dos vehículos en circulación hoy en día supera los 15 años.

En cuanto a la relación entre la antigüedad, el mantenimiento del vehículo y el estado de la ITV, los datos muestran que son factores determinantes en el incumplimiento de los plazos de inspección.

Los vehículos que retrasan la inspección entre 0 y 6 meses, tienen un 28% más de defectos graves o muy graves. Si el retraso se sitúa entre 6 y 12 meses, el incremento alcanza el 46%. En los vehículos con más de un año de demora, el aumento de los defectos graves o muy graves es del 62%.

Además, los datos del Mincotur muestran que los vehículos que más

retrasan la ITV son los más antiguos y con un peor mantenimiento, lo que representa un riesgo para la seguridad vial y el medioambiente. De hecho, los vehículos implicados en siniestros viales con fallecidos, con más de 10 años y sin ITV, han aumentado en todas las categorías. Siendo en camiones el mayor incremento, un 43% más que en el 2019.