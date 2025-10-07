¿Qué cosas son más probables que celebrar el Gordo de la Lotería de Navidad? Hay elementos de la vida cotidiana que tienen más posibilidad de ocurrir

F. J. Martes, 7 de octubre 2025, 09:06 Compartir

La esperanza de que alguna vez podrás celebrar un premio de la Lotería de Navidad nunca se pierde. Esa premisa nunca se va de la cabeza de los miles de participantes que buscan aumentar su patrimonio a través del azar. Si no, no lo harían. Desde el buscador de LA VERDAD puedes comprobar si uno de tus números está entre los premiados.

Aproximadamente, el sorteo de la Lotería de Navidad dura cinco horas. Un tiempo suficientemente largo para mantener a una gran parte del país en vilo y a la espera de que uno de sus décimos sea cantado por un Niño de San Ildefonso junto a un maravilloso cuatro millones de euros. Una cifra que se ve reducida a la décima parte si lo que llevas de ese número es un boleto, ya que lo que se canta está dirigido a la serie.

La Lotería de Navidad 2025 pone en juego 198 series y cada una de ellas está compuesta de un billete, que es la suma de los diez décimos de cada serie. Es decir, hay 1.980 décimos de cada número. Además, la administración pone en juego 2.772 millones de euros en premios, más que hace un año. Una cantidad ingente de dinero que muchos sueñan con rascar algo de ahí.

La probabilidad de que te toque el Gordo es clara. Es un 0,001%, es decir una entre 100.000. Esta cifra es la misma para el segundo y para el tercer premio. Los cuartos y los quintos aumentan porque hay más. De los cuartos de sortean dos, lo que hace que sea una probabilidad del 0,002%, mientras de que te toque alguno de los ocho quinto es del 0.008.

¿Qué situaciones son más probables que celebrar El Gordo?

Son tantas y tan extrañas que hasta sorprende. La dificultad de conseguir El Gordo es muy grande. Por ejemplo, nacer con un dedo de más o tener el pelo pelirrojo son situaciones más posibles de que te ocurran antes de festejar el premio más deseado de la Lotería de Navidad.

Algunas, incluso, sorprenden por su espíritu inimaginable. La posibilidad de tener un percance en un avión, que te caiga un rayo e, incluso, de ser secuestrado es más alta que conseguir que el Gordo caiga en tus bolsillos.

Muchos niños sueñan con ser futbolista durante su infancia, un sueño que con el paso del tiempo se va viendo reducido porque a la élite llegan muy pocos. Pero, se estima que es más probable de que ocurra esto a que te toque el Gordo. El dato es del 0.4%. La estimación si el propósito se cambiara por conseguir ser un persona con fama se sitúa en un 0.0055%.