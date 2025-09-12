Así tienes que compartir tus décimos de la Lotería de Navidad 2025 Una multitud de personas volverán a participar en este evento

La Lotería de Navidad volverá a repartir ilusión. Este evento, un año más, congrega a una multitud de personas deseosas de celebrar un premio. Todos los que apuestan quieren escuchar esa cantinela tan característica de los Niños de San Ildefonso diciendo su número, a poder ser, junto a un maravilloso 'Cuatro millones de euros', el conocido como El Gordo. Desde el buscador de LA VERDAD puedes localizar los números de la Lotería de Navidad 2025.

Muchos confían en aumentar sus posibilidades tirando de superstición o ritos. Unas creencias, que no tienen ninguna base científica, pero que creen que así les tocará rascar alguno de los premios. Algunos muy conocidos como pasar el décimo por la chepa de un jorobado o la barriga de una embarazada, llevar alguna figura de una bruja o un gato negro o simplemente llevar consigo una moneda de oro. Otros optan por hacer cábalas con los números que van a jugar, por ejemplo eligiendo el que acaba en 13 o que sea capicúa. También, muchos escogen los dígitos que les recuerda a una fecha importante como el aniversario de su matrimonio o el nacimiento de un hijo.

Por otro lado, se encuentran las matemáticas y, por muchos ritos que se hagan, todos los décimos tienen las mismas probabilidades de salir premiados. El Gordo, el que todo el mundo quiere, tiene una oportunidad entre 100.000 de salir, es decir un 0,001%. Al igual que el segundo y el tercero.

Cómo debes compartir los décimos de la Lotería de Navidad

Para aumentar las posibilidades de salir ganador en el sorteo de Lotería de Navidad sin gastar tanto dinero, muchas personas optan por compartir sus décimos. Obviamente, si al final consigue un premio, el beneficio es menor.

En la mayoría de los casos lo de compartir décimos se hace entre personas con las que se tiene un cierto grado de confianza como familiares, amigos o compañeros de trabajo y, casi nunca, se piensa mal de nadie, pero podría ocurrir una desgracia y que alguno de los participantes de quite tu parte. Por ello, recomiendan tomar unas ciertas precauciones.

Un décimo premiado es como un cheque al portador. Es decir, cualquiera que lo tenga puede ir a cobrarlo. Así que una manera de hacerlo es fotocopiar el boleto en un folio junto a los DNI de todos los participantes y el porcentaje que tiene cada uno. Otra alternativa es mandarlo por Whatsapp junto a los nombres de los participantes.

Si al final el décimo de la Lotería de Navidad sale premiado hay dos formas de reclamar tu importe: en efectivo o por transferencia bancaria. La primera de ellas solo se permite si el premio es menor de 2.000 y se hace desde las mismas Administraciones de Loterías y Apuestas del Estado. Una persona tendrá que cobrarlo y repartir el dinero entre todos los participantes.

Cuando el importe supere los 2.000 euros, como es el caso del Gordo, se tiene que hacer a través de una entidad bancaria. La persona que se encargue de ir y reclamar el premio tendrá que avisar del porcentaje de participación de cada uno para que a la hora de repartir ese dinero lo pueda hacer libre de impuestos. Si no se hace de esa manera, podría parecer una donación y habría que pagar su impuesto correspondiente.