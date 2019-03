Un lince ronda el Altiplano

«Este bicho es como un fantasma»

Pablo Perales estaba de vacaciones en Castril (Granada) cuando supo que un lince se movía por Villena. Ese mismo día partió para montar las cámaras de fototrampeo, que no tardaron en inmortalizarlo. Pero después, y aunque han hallado huellas, no ha vuelto a colocarse ante la cámara: «Este bicho es como un fantasma, nunca he tenido tantas dificultades para grabar un animal», asegura. «Difundimos esta información porque ya está transcendiendo, pero no queremos que se le moleste por un efecto llamada», advierte. Por eso prefiere no concretar el punto exacto de la cita.