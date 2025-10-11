La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Baja a nivel 1 el Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones en la Región
Dibujo del juicio celebrado en 2019 en París a miembros de los Clain. AFP

Vidas sin retorno

Muchas de las adhesiones de occidentales al Estado Islámico tuvieron un final dramático

G. E.

Sábado, 11 de octubre 2025, 12:59

Comenta

Había hombres y mujeres de profundas convicciones religiosas, pero también adolescentes atraídas por la solidez de una fe en tiempos inciertos, el deseo de aventura ... e, incluso, el atractivo de guerrilleros vestidos de negro y que sólo mostraban una mirada feroz. Hace ya una década, la yihad sedujo a miles de individuos procedentes de todos los continentes. No todos tuvieron la suerte de Christine y sus nueras. Para muchos supuso un viaje sin retorno o que dejó graves secuelas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los municipios de la Región de Murcia donde más ha llovido en las últimas horas: San Javier supera los 177 litros
  2. 2 La dana golpea a última hora y provoca inundaciones en San Javier y Los Alcázares
  3. 3

    Costas recibe el aval de la Justicia para desalojar dos casas en Cabo de Palos
  4. 4

    Valverde reclama doce años de cárcel para el conductor que le atropelló en Murcia
  5. 5 Activado el nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones en la Región de Murcia
  6. 6 El pabellón Cabezo Beaza de Cartagena se llena de desalojados: «El agua ya entraba por el dormitorio»
  7. 7 Detenido en La Manga por intentar llevarse seis botellas de champán Moët
  8. 8 ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del viernes 10 de octubre de 2025
  9. 9

    Los hosteleros del casco histórico de Murcia tendrán que sustituir toldos y pérgolas por sombrillas en los próximos meses
  10. 10 Diez detenidos en Molina de Segura por una pelea multitudinaria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Vidas sin retorno

Vidas sin retorno