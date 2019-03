El Parlamento británico rechaza el 'brexit' sin acuerdo La primera ministra británica, Theresa May. / Reuters Un ministro de May tranquiliza a la oposición garantizando la solicitud de una prórroga si se aprueba este jueves IÑIGO GURRUCHAGA Corresponsal en Londres (Reino Unido) Miércoles, 13 marzo 2019, 21:24

El Parlamento británico rechazó este miércoles la idea de abandonar la Unión Europea sin acuerdo antes de debatir hoy una solicitud de prórroga al plazo del 'brexit'. El rechazo llegó en dos votaciones, una sobre la moción más ambigua del Gobierno, que fue aprobada por 321 votos contra 278, que había sido enmendada por cuatro votos de diferencia con una propuesta más tajante promovida por diputados de varios partidos.

La nueva jornada en la saga del 'brexit' comenzó como una pésima película en la que un protagonista es tiroteado y parece ya morir, pero renace una y otra vez. Theresa May, estrella de una serie de derrotas parlamentarias que hubiesen provocado cada una de ella la renuncia de sus predecesores al frente del Gobierno británico, estaba de nuevo en pie, más ronca y más afónica que la víspera, pero insistiendo en seguir en el centro de la pantalla.

No solo ofrecía el espectáculo dramático de verla en esas condiciones físicas respondiendo en la sesión de preguntas a la primera ministra- «Habré perdido la voz pero yo reconozco la voz de la gente de este país», dijo al laborista Jeremy Corbyn, en la mejor frase preparada en Downing Street antes de esta batalla semanal-; insistía además en someter el Acuerdo de Salida a más votaciones.

Aplazó la presentación del Acuerdo desde noviembre porque su rechazo iba a ser aplastante, lo sometió al veredicto de la Cámara de los Comunes el 15 de enero y humilló al Consejo Europeo, cuyo largo documento fue derrotado con una diferencia de 230 votos que ningún Gobierno británico había encajado antes. Y la derrota del martes, 149 votos, fue la tercera en el palmarés del Parlamento de Westminster.

Para May era un progreso. Tras prometer que la Cámara de los Comunes votaría sobre la posibilidad de marcharse de la Unión Europea (UE) sin más, la moción de su Gobierno provocaba sospecha: «Que esta Cámara declina la aprobación de abandonar la Unión Europea sin un Acuerdo de Retirada y un Marco para la Futura Relación el 29 de marzo de 2019, y anota que marcharse sin acuerdo sigue siendo la opción en la ley británica y europea salvo que esta Cámara y la UE ratifiquen un acuerdo».

La Cámara está dividida en dos bandos. Unos creen que la marcha de la UE sin acuerdo será, en el caso más leve, según palabras del ministro de Agricultura y Pesca, Michael Gove, que sustituyó a May en el debate sobre las mociones, «un golpe a la economía en el corto y medio plazo». Otros creen que los trastornos serán menores y que quienes quieren eliminar la opción del 'no deal', del no acuerdo, pretenden en realidad impedir el 'brexit'.

Conspiraciones

En el primer bando hay quienes realmente quieren impedir la marcha británica de la UE- el diputado más veterano, el 'tory' Kenneth Clarke, presentó una enmienda para revocar el Artículo 50, que no fue aceptada para debate- y hay quienes, como May, quieren evitarla pero por la vía de firmar un acuerdo de salida, y el único que existe es el que ha causado tanto tiroteo para nada en el Parlamento y más allá.

Las sospechas se disiparon a las 15:20. Gove confirmó que, si se aprobaba la moción del Gobierno y mañana el Parlamento respalda una prórroga del 'brexit', se presentará un proyecto de ley para cambiar el artículo que estipula, en la Ley de Retirada de la UE, que la marcha tendrá lugar en la medianoche del 29 de marzo. Pero la redacción de la moción no fue modificada, y al final May encajó otra derrota, 312-308, con una enmienda que rechaza sin más la marcha sin acuerdo.

El resultado fue que el Gobierno pidió a sus propios diputados que votasen contra su moción así enmendada. May y Corbyn prometieron una convergencia más amplia en el Parlamento sobre el horizonte del 'brexit', mientras se aleja el paisaje del desastre. Los aranceles en productos cárnicos y lácteos publicados para el caso de que finalmente se dé una marcha sin acuerdo darían un golpe horrible a la economía irlandesa. A la norirlandesa la dejaría con aranceles para exportar a la UE y abierta sin controles a las exportaciones desde el sur. Del no a la salvaguarda en el Acuerdo al KO técnico en un breve trayecto.

Nada de esto convence a los 'brexiters'. Su enmienda, contemplando pasos coordinados de Reino Unido y la Unión Europea para suavizar los trastornos, tras la marcha el 29 de mayo sin acuerdo, y negociando dos años más, fue derrotada por 376 votos contra 164. Pero el euroescepticismo también ha sobrevivido malherido en mil episodios y algunos de sus representantes viajan estos días a capitales europeas para convencer a gobiernos simpatizantes que rechacen una solicitud británica de prórroga, que ha de ser aprobada por unanimidad.