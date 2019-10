La UE y Reino Unido anuncian un acuerdo para el 'brexit' Michel Barnier, jefe negociador de la UE para el 'brexit'. / Afp El pacto aún deberá ser refrendado por el Parlamento británico, donde Boris Johnson no tiene mayoría IÑIGO GURRUCHAGA Corresponsal en Londres Jueves, 17 octubre 2019, 12:04

La UE y Reino Unido han anunciado un nuevo acuerdo para un 'brexit' ordenado que evite una salida abrupta el 31 de octubre. «Cuando hay voluntad, hay un acuerdo. ¡Tenemos uno! Es un acuerdo justo y equilibrado para la UE y Reino Unido (...) Recomiendo al Consejo Europeo que respalde este acuerdo», ha tuiteado el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker Juncker.

Es un paso importante, pero no suficiente ya que lo acordado deberá superar una doble revalida. La primera la de los jefes de Gobierno de la UE, que se reúnen a partir de esta tarde en Bruselas. La segunda, y más complicada, es la del Parlamento británico, donde el primer ministro conservador Boris Jhonson no cuenta con mayoría, con lo que podría estrellarse de la misma forma que lo hizo su antecesora en el cargo Theresa May.

De momento, el Partido Democrático Unionista(DUP) de Irlanda del Norte no apoya el acuerdo provisional y ese anuncio hace más improbable que el 'brexit' de Johnson sea aprobado por una mayoría en la Cámara de los Comunes.

En un comunicado publicado tras una larga noche de negociaciones, el DUP expresa que no puede apoyar «lo que se sugiere (en el borrador de acuerdo) sobre aduanas y consentimiento; y falta claridad sobre el IVA». «Seguiremos trabajando con el Gobierno- añaden- para intentar conseguir un acuerdo razonable que funcione para Irlanda del Norte y proteja la integridad económica y constitucional de Reino Unido».

Las bases del acuerdo negociado en Bruselas son el mantenimiento sin cambios sustanciales de los capítulos sobre derechos de residentes y pagos pendientes por programas comprometidos ya comprometidos, y el cambio de la llamada salvaguardia irlandesa que evitaba la necesidad de una frontera entre las dos Irlandas en la versión pactada por la exprimera ministra, Theresa May.

Según el borrador del actual acuerdo Irlanda del Norte permanecería a efectos legales en el territorio aduanero británico y al mismo tiempo cumpliría regulaciones del mercado común en productos agroalimentarios e industriales y aplicaría los aranceles y controles propios de la unión aduanera europea para los productos procedentes de Gran Bretaña que llegan a la isla irlandesa.

Los arreglos aduaneros y de recogida del IVA crean problemas al DUP porque no desea que se perpetúe una situación excepcional que deja a la economía de la provincia norirlandesa integrada con la del sur, cuando los intercambios comerciales con Reino Unido tienen mucho más volumen. E interpreta esa integración de la isla como un paso hacia la unidad irlandesa que el unionismo probritánico rechaza.

Recalcitrantes

El referéndum europeo se saldó en junio de 2016 con la victoria en la región de los partidarios de la permanencia, por 55.8% frente al 44.2%. El DUP pidió el voto por el Brexit y el más pequeño Partido Unionista del Ulster (UUP), que gobernó la provincia durante décadas desde su creación en 1921, se dividió. Seis meses después colapsó la autonomía, gobernada por un Ejecutivo compartido entre el DUP y el Sinn Féin, asociado históricamente al IRA.

Que el DUP no pueda apoyar el borrador de acuerdo para el Brexit por sus estipulaciones sobre el consentimiento significa que se ha alterado el mecanismo planteado por Johnson en su propuesta de hace quince días para que la Asamblea y el Ejecutivo de Belfast, que no se han reunido desde enero de 2017, ratifiquen el acuerdo cada cuatro años. El Sinn Féin había criticado la propuesta por crear a su juicio un veto en manos del DUP.

El rechazo del DUP tiene repercusiones en el grupo parlamentario conservador, donde entre 20 y 30 euroescépticos recalcitrantes se ampararon en la oposición de los unionistas norirlandeses para rechazar tres veces el acuerdo de Theresa May. La aritmética de escaños la Cámara de los Comunes ha cambiado desde entonces, pero Johnson tendría que contar con unionistas y brexiters purasangre para la ratificación del acuerdo.

Johnson no se reunirá hoy con el DUP, según sus portavoces, tras entrevistarse frecuentemente con sus líderes en las últimas 48 horas. El Gobierno presentará una moción en el Parlamento para que se celebre una sesión excepcional el sábado, pero la situación parece muy fluida para predecir si Boris Johnson tendrá un acuerdo con posibilidad de ser aprobado.