La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Thiel se mantiene como un gran desconocido para la mayoría de estadounidenses. Fotoilustración: El Correo

Peter Thiel, la obsesión por el anticristo

Perfil ·

Las teorías apocalípticas del jurista nazi Carl Schmitt se han convertido en la hoja de ruta para el multimillonario de la tecnología, acérrimo defensor de Trump

Caroline Conejero

Caroline Conejero

Nueva York

Sábado, 18 de octubre 2025, 19:57

Comenta

El multimillonario de la tecnología, cofundador de PayPal y Palantir, Peter Thiel, cuya pasión por la filosofía apocalíptica es el tema central de una reciente ... serie de conferencias privadas, vive obsesionado con el fin del mundo. «Cristiano ortodoxo pequeño», como él mismo se define, lleva dos años volcado en una gira para difundir sus ideas sobre la escatología bíblica a través de mensajes variables y a veces contradictorios. Durante dos horas, la audiencia escucha perpleja las disertaciones del millonario libertario sobre el fin del mundo, el armagedón que describe la Biblia, y el anticristo, una figura que según la tradición cristina unificará a la humanidad bajo un solo gobierno antes de entregarla al apocalipsis.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una colisión frontal en Murcia se salda con un herido
  2. 2 Rescatan a un bebé que se quedó encerrado en un coche en Archena
  3. 3 Muere atrapado debajo de un tractor en Águilas
  4. 4

    El sector de las renovables de la Región de Murcia estalla contra Vox por sus «ataques» a la fotovoltaica
  5. 5

    El reencuentro de extrabajadores de Galerías Preciados de Murcia tres décadas después del cierre
  6. 6 ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del viernes 17 de octubre de 2025
  7. 7 Una mítica pizzería de Molina de Segura reabre renovada tras un largo parón: «Conservamos el sabor de siempre»
  8. 8 Más de 4.300 plantas de marihuana: cae en la pedanía murciana de La Ñora un «conflictivo» clan criminal
  9. 9 La ampliación del tranvía al Carmen por el Puente Viejo de Murcia es el trazado «más óptimo», según el estudio informativo
  10. 10 Las ciudades con casco antiguo de la Región de Murcia se alían en Lorca para impulsar su recuperación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Peter Thiel, la obsesión por el anticristo

Peter Thiel, la obsesión por el anticristo