La ONU pide a Riad que aclare el ataque más sangriento del año en Yemen Imagen de la zona tras el bombardeo. / REUTERS Más de cien personas murieron en el bombardeo del domingo contra un centro de detención de los rebeldes hutíes MIKEL AYESTARAN Corresponsal. Jerusalén Lunes, 2 septiembre 2019, 22:15

Naciones Unidas pidió a la coalición que lidera Arabia Saudí una investigación para aclarar lo ocurrido en el bombardeo del domingo contra un centro de detención de los rebeldes hutíes en el que murieron más de cien personas, el más sangriento de lo que llevamos de 2019. «Espero que la coalición ponga en marcha una investigación sobre este incidente, debe prevalecer la responsabilidad», apuntó el enviado a Yemen del organismo internacional, Martin Griffiths, que lamentó esta nueva «tragedia». El Gobierno de los rebeldes chiíes acusó a los aviones de Riad de atacar una universidad reconvertida en prisión en la ciudad de Dhamar, a unos 100 kilómetros al sur de la capital, Saná.

El Comité Internacional de Cruz Roja (CICR) acudió de manera inmediata al lugar y Franz Rauchenstein, responsable del organismo en Yemen, declaró que «ser testigo de este daño masivo, ver los cuerpos tendidos entre los escombros fue un verdadero shock. La ira y la tristeza fueron reacciones naturales. Las personas que no participan activamente en el combate no deberían morir de esa manera». La coalición confirmó el ataque contra «almacenes hutíes de drones y misiles en Dhamar», apuntó a que «el objetivo era legítimo» debido a la presencia de baterías antiaéreas en su tejado y lo consideraron en todo caso una «prisión secreta» e ilegal del enemigo de la que no tenían sus coordenadas. Este punto fue rebatido por los hutíes, que aclararon que se trataba de un lugar visitado con frecuencia por el CICR para poder ver el estado en el que se encontraban los presos.

La guerra en Yemen estalló en 2015 y desde entonces han muerto más de 70.000 personas, según estimaciones de la ONU, que califica la situación en el país como «el peor desastre humanitario del mundo». Los rebeldes hutíes, alineados con Irán, se enfrentan a una coalición internacional respaldada por Occidente y liderada por Riad. En las últimas semanas esta alianza ha quedado al borde la ruptura después de que la milicia separatista apoyada por Emiratos Árabes Unidos se hicieran con el control de Aden tras enfrentarse a las fuerzas leales a Arabia Saudí.