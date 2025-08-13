La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un niño gazatí corre a por la ayuda alimentaria arrojada desde aviones en Deir al-Balah. Reuters

Israel sopesa enviar un emisario a Doha para estudiar con Hamás el canje de rehenes

Los islamistas ya han trasladado a uno de sus líderes a El Cairo para un primer contacto, aunque Netanyahu no aparcará sus planes de ocupación y negocia la apertura en Sudán del Sur de un campamento para los gazatíes

M. Pérez

Miércoles, 13 de agosto 2025, 09:10

Israel baraja enviar esta misma semana a Doha a un equipo negociador para abordar de nuevo la posibilidad de un alto el fuego en Gaza ... y la liberación de todos los rehenes en manos de Hamás. El retormo a una posible mesa de diálogo es consecuencia, especialmente, del esfuerzo de los mediadores árabes que, desde la ruptura de los contactos entre los islamistas y el Estado hebreo en julio, han mantenido la presión sobre las dos partes para que no arrojasen la toalla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a siete vecinos de Murcia por una brutal paliza a un joven de 18 años en Orihuela
  2. 2 Detenido por violar a punta de navaja a una mujer en San Javier
  3. 3

    Antonio Méndez: «Los animales son muy inteligentes, también los peces: una mantarraya nos pidió una vez ayuda»
  4. 4 Detenido por violar a punta de navaja a una mujer en San Javier
  5. 5 La sorprendente piscina improvisada de unos albañiles murcianos para combatir el calor en una obra
  6. 6

    Tomás Olivo compra Infinity en Valencia, el mayor centro comercial en desarrollo, por unos 60 millones de euros
  7. 7 Estas son todas las atracciones que tendrá la Feria de Septiembre de Murcia
  8. 8 Quejas vecinales por peleas y supuesto tráfico de drogas junto a un salón de apuestas de San Javier
  9. 9 La empresa logística murciana ESP Solutions alcanza un principio de acuerdo de reorganización de su deuda
  10. 10

    El IEO confirma la mejora del Mar Menor y no ve riesgo de anoxia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Israel sopesa enviar un emisario a Doha para estudiar con Hamás el canje de rehenes

Israel sopesa enviar un emisario a Doha para estudiar con Hamás el canje de rehenes