Israel mata a seis periodistas en Gaza City, uno de ellos un conocido corresponsal de Al Jazeera

Un bombardeo israelí asesinó en la noche de este domingo a seis periodistas en un campamento situado en los aledaños del hospital de Gaza City. ... En el ataque murieron cuatro reporteros de la cadena Al Jazeera, uno de los cuales, Anas al-Sharif, había sido señalado por el ejército hebreo como militante de Hamás en varias ocasiones. La cadena árabe ha asegurado que las acusaciones eran «inventadas». El pasado julio, el Comité para la Protección de los Periodistas declaró que estaba «profundamente preocupado» por Al-Sharif y que su vida podia correr peligro tras la «campaña de descrédito» de las fuerzas armadas israelíes. El corresponsal había informado repetidamente sobre la hambruna en Gaza.

El ataque se produjo con un dron que los militares lanzaron contra la tienda de campaña, en la que los periodistas tenían si base de operaciones desde hace semanas frente al hospital Al-Shifa. La explosión mató a siete personas y dejó heridas a otras ocho. Según 'The Washington Post', aparte de los cuatro profesionales de Al Jaazera, otros dos periodistas fallecieron durante la voladura. Poco antes de morir, Anas al-Sharif, de 28 años, había publicado un mensaje en las redes sociales con el siguiente texto: «Bombardeo implacable. Durante dos horas, la agresión israelí se ha intensificado en la ciudad de Gaza».

Al Jazeera identificó a los otros empleados fallecidos como el periodista Mohammed Qreiqeh y los cámaras Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal y Moamen Aliwa. La identidad del resto de las víctimas mortales todavía no ha sido revelada. Un quinto periodista fallecido sería un palestino que trabajaba para medios externos, ya que la prensa internacional tiene prohibida la entrada en la Franja por orden de Israel.

Al-Sharif se encontraba en una lista de seis reporteros de Al Jazeera a quienes el ejército hebreo acusó en octubre de 2024 de pertenecer a Hamás y la Yihad Palestina. La Inteligencia militar aseguró que disponía de documentos incautados a células terroristas con nombres de las Brigadas Qassam y las Brigadas Al-Quds, brazos armados de ambos grupos, coincidentes con los periodistas. De hecho, Tel Aviv acusaba al joven periodista de dirigir una célula que había atacado con cohetes el territorio de Israel.

De nada ha servido que la cadena árabe desmintiera cualquier relación de sus periodistas con las organizaciones islamistas y que diversos organismos internacionales advirtieran de que la vida del corresponsal corría peligro. El Comité para la Protección de los Periodistas ha acusado a los militares israelíes de haber orquestado una «campaña de desprestigio,» como «preludio a su asesinato».

Al-Sharif se había hecho conocido por sus crónicas sobre los padecimientos de la población palestina debido al hambre. En una de sus retransmisiones lloró desconsoladamente, causando un impacto profundo en la sociedad árabe, Testigos presenciales aseguraron este lunes que el ataque contra la tienda de campaña «fue premeditado».