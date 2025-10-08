La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Manifestación por los rehenes en Tel Aviv. EP

Israel y Hamás ultiman un acuerdo para una tregua inmediata y la liberación de los rehenes

El Estado hebreo habría aceptado suspender las operaciones militares, quizá desde este mismo jueves, para que los islamistas puedan recuperar los cuerpos de los cautivos fallecidos

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:09

El acuerdo entre Hamás e Israel parece más próximo que nunca y desde Sharm el Sheikh se desprende gran optimismo. El proceso vive horas decisivas ... y se desarrolla bajo las bombas que siguen castigando Gaza. Por primera vez se han juntado todos los actores clave tras la incorporación a la mediación del equipo de Estados Unidos, formado por Steve Witkoff y Jared Kushner, el jefe de la inteligencia turca, Ibrahim Kalin, y el primer ministro de Catar, Mohamed Al Thani, y el ministro israelí de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer. Hasta la ciudad balneario del Mar Rojo también se acercó el jefe negociador de Yihad Islámica, cuyo brazo armado, Brigadas al Quds, también tiene en su poder a alguno de los secuestrados.

