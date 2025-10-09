La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una mujer israelí se hace una foto con un hombre disfrazado de Donald Trump en Tel Aviv para festejar el acuerdo. AFP

Así es el calendario para que las armas callen en la Franja

El Gobierno israelí aprueba este jueves el acuerdo con Hamás, el ejército deberá replegarse en 24 horas y se espera a Trump el domingo en Jerusalén para pronunciar un discuso ante el Parlamento

M. Pérez

Jueves, 9 de octubre 2025, 10:55

Comenta

Tras el anuncio de que Israel y Hamás ultimaron un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza y devolver a los rehenes a ... sus hogares, aún quedan numerosos pasos por dar para implementar el acuerdo por fases.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil indaga si el doble crimen de Lorca guarda relación con la mafia italiana
  2. 2 Cinco horas sonando el cumpleaños feliz en un colegio de Murcia de madrugada: así fue la actuación de los bomberos
  3. 3

    Procesan a Rafa Mir por agresión sexual «empleando violencia»
  4. 4 Detectan el robo de 56 millones de litros de agua en Puerto Lumbreras
  5. 5

    Red Eléctrica admite ahora que hay riesgo de un nuevo apagón si no se toman medidas
  6. 6 Los barrios más ricos y más pobres de Murcia y Cartagena: hasta 30.000 euros de diferencia entre zonas
  7. 7 Retenciones kilométricas en la autovía A-30 a la altura de Murcia
  8. 8 Habrá cortes de tráfico alternos en la autovía A-7, en Lorca, para instalar pantallas acústicas
  9. 9 La empresa de demolición asegura que el derrumbe en Madrid fue un «accidente» en una zona donde no se trabajaba
  10. 10 Herido por quemaduras al explotar una furgoneta en Alcantarilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Así es el calendario para que las armas callen en la Franja

Así es el calendario para que las armas callen en la Franja