Israel bombardea un puerto controlado por los rebeldes hutíes en Yemen
El ejército hebreo interceptó un misil lanzado por este grupo apoyado por Irán
T. Nieva
Martes, 16 de septiembre 2025, 20:31
Israel ha bombardeado este martes el puerto yemení de Hodeida, controlado por los rebeldes hutíes. Es el último ataque de la tropas hebreas contra los ... milicianos respaldados por Irán, tras el asesinato del primer ministro hutí el mes pasado en la capital, Saná. Horas después de esta acción, el ejército de Tel Aviv aseguró que había interceptado un misil lanzado desde Yemen. Las sirenas sonaron en Jerusalén y otras zonas del país.
Previamente, la cadena de televisión Al Masirah, controlada por los hutíes, informó de que «doce ataques aéreos del enemigo israelí tenían como blanco el puerto de Hodeida», y el portavoz militar del grupo, Yahya Saree, afirmó que sus defensas aéreas estaban «enfrentándose a aviones enemigos que lanzan una agresión contra nuestro país».
Por su parte, el ejército israelí confirmó haber disparado contra la «infraestructura militar» hutí en el puerto, utilizada «para transferir armas suministradas por el régimen iraní con el fin de ejecutar ataques contra el Estado de Israel y sus aliados». Antes de la ofensiva, el portavoz militar israelí en lengua árabe, Avichay Adraee, había ordenado la evacuación del puerto y de los barcos anclados allí.
En un comunicado publicado en la red social X, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, avisó a los hutíes de que «seguirán sufriendo golpes y pagando un doloroso precio por cualquier intento de ataque al Estado de Israel». Los rebeldes de Yemen han lanzado drones y misiles contra territorio hebreo desde el inición de la invasión de Gaza en 2023.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.