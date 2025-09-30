La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de un atentado reciente en Cisjordania, cuando un camionero intentó embestir a una patrulla israelí. EFE

Heridos dos menores israelíes atropellados en un «atentado terrorista» en Cisjordania

Un conductor palestino les arrolló en el arcén y luego intentó acuchillarlos, pero antes fue abatido por un reservista armado

T. Nieva

Martes, 30 de septiembre 2025, 18:04

Dos menores israelíes han resultado heridos este martes al ser atropellados por un coche en un cruce de carreteras en Cisjordania, en lo que las ... autoridades han calificado de «ataque terrorista». El agresor ha sido abatido a tiros por un reservista que circulaba en su automóvil y presenció el arrollamiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven rescata en el puerto de Cartagena a la dueña de Los Churrascos: «Mohamed me ha salvado la vida»
  2. 2 Un terremoto se deja sentir en el interior de la Región de Murcia
  3. 3 Reabre al tráfico la autovía de La Manga tras ser cortada por las fuertes lluvias
  4. 4 La borrasca Gabrielle provoca varios rescates e inundaciones en la Región de Murcia
  5. 5 Consulta los municipios de la Región de Murcia donde más ha llovido en las últimas horas
  6. 6 Reabre al tráfico la autovía de La Manga tras ser cortada por las fuertes lluvias
  7. 7 «Son como zombis»: ruidos, peleas y trapicheos de droga a plena luz del día en el corazón de Murcia
  8. 8

    Los alcaldes del Noroeste de la Región de Murcia exigen más información sobre el almacén de carbono
  9. 9

    El marino Vicente Cuquerella Gamboa, nuevo almirante de Acción Marítima
  10. 10

    El hotel Arco de San Juan de Murcia reabrirá en la primavera del próximo año: así será el primer cinco estrellas de la ciudad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Heridos dos menores israelíes atropellados en un «atentado terrorista» en Cisjordania

Heridos dos menores israelíes atropellados en un «atentado terrorista» en Cisjordania