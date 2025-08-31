La flotilla Global Sumud zarpa de Barcelona rumbo a Gaza para romper el bloqueo israelí

Este domingo a las 13:00 horas ha zarpado del Moll de la Fusta del puerto de Barcelona la Global Sumud Flotilla, una iniciativa internacional ... compuesta por decenas de embarcaciones con activistas, artistas y representantes políticos, que pretende llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y desafiar el bloqueo impuesto por Israel. La flotilla, que se presenta como «independiente y no afiliada a ningún partido o gobierno», pretende abrir un corredor humanitario en medio del devastador conflicto que vive el enclave palestino.

Con el lema de la expedición «Cuando el mundo se queda en silencio, nosotros zarpamos», ha conseguido reunir a participantes de decenas de países y convocar acciones paralelas en más de 40 naciones. «No es solo una misión en barco. Estamos articulando un movimiento global de masas», ha afirmado el activista Thiago Ávila, uno de los coordinadores.

Una misión con rostros conocidos y respaldo institucional

La activista climática sueca Greta Thunberg, detenida hace unos meses por Israel en una misión similar, vuelve a bordo con un mensaje contundente: «Esta historia no trata sobre nosotros. La historia es Palestina. El mundo está asistiendo en directo a un genocidio y no hace nada». A su lado, el actor irlandés Liam Cunningham, la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, el intérprete español Eduard Fernández, el cómico irlandés Tadhg Hickey, y la eurodiputada portuguesa Mariana Mortágua, entre otros, han expresado su apoyo incondicional a la causa palestina.

Colau ha asegurado que «la causa palestina es la causa de la Humanidad», y ha recordado que Barcelona fue la primera gran ciudad en romper relaciones institucionales con Israel. «Si Gaza no se rinde, nosotros no nos podemos rendir», ha declarado, emocionada, antes de embarcar.

El gobierno municipal de Barcelona ha brindado respaldo logístico y financiero a la iniciativa, mientras que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha garantizado protección diplomática y consular a los ciudadanos españoles que participan.

El desafío del bloqueo

La Global Sumud Flotilla tiene previsto encontrarse el 4 de septiembre con otras «docenas» de barcos procedentes de Túnez y otros puertos del Mediterráneo. El objetivo declarado es entregar ayuda humanitaria, establecer un corredor estable y repetir la operación si logran llegar a su destino.

Sin embargo, los antecedentes no son alentadores. El pasado 9 de junio, el velero Madleen, con 12 activistas internacionales, fue interceptado a 185 kilómetros de la costa gazatí y sus ocupantes fueron expulsados por las fuerzas israelíes. La situación humanitaria en Gaza, según la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC), ha alcanzado niveles catastróficos, con más de 500.000 personas en situación de hambruna.

Desde el estallido del conflicto el 7 de octubre de 2023, tras el ataque de Hamás que causó 1.219 muertos en Israel, las represalias israelíes han dejado más de 63.000 muertos en Gaza, la mayoría civiles, según cifras del Ministerio de Salud local, consideradas fiables por Naciones Unidas. «Cada barco que parte hacia Gaza es un grito de dignidad», ha declarado Eduard Fernández.

Apoyo global y crítica política

La expedición ha recibido muestras de apoyo internacional, incluyendo agradecimientos oficiales de los alcaldes de Belén y Ramallah, que enviaron mensajes al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, destacando el papel de la ciudad como «referente de solidaridad».

También han sido numerosas las voces políticas que han pedido una respuesta más firme de los gobiernos europeos. La eurodiputada Irene Montero ha urgido a romper relaciones diplomáticas con Israel y ha pedido unidad en torno a la causa palestina, incluso en un contexto de división política. «El hecho de que esta flotilla tenga que existir demuestra el fracaso del mundo a la hora de hacer respetar el derecho internacional», ha sentenciado Liam Cunningham.