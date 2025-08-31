La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La flotilla Global Sumud zarpa de Barcelona rumbo a Gaza para romper el bloqueo israelí

Con Greta Thunberg, Ada Colau y otras figuras públicas a bordo, la misión internacional parte con ayuda humanitaria y decenas de barcos en una histórica movilización contra el asedio a la Franja

Leire Moro

Leire Moro

Domingo, 31 de agosto 2025, 15:46

Este domingo a las 13:00 horas ha zarpado del Moll de la Fusta del puerto de Barcelona la Global Sumud Flotilla, una iniciativa internacional ... compuesta por decenas de embarcaciones con activistas, artistas y representantes políticos, que pretende llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y desafiar el bloqueo impuesto por Israel. La flotilla, que se presenta como «independiente y no afiliada a ningún partido o gobierno», pretende abrir un corredor humanitario en medio del devastador conflicto que vive el enclave palestino.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan restos humanos en la casa de Mazarrón donde buscaban a los ecuatorianos desaparecidos
  2. 2 Detenido un menor por arrancar parte de una oreja a un joven en una discoteca de San Javier
  3. 3 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  4. 4

    El empeoramiento de la calidad del aire en la Región de Murcia aumenta el riesgo de infartos y cáncer
  5. 5 El Cavanna de La Manga cierra sus comedores y se mantiene solo en régimen de alojamiento
  6. 6 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 30 de agosto de 2025
  7. 7

    Los chiringuitos calculan pérdidas de hasta un 30% al cierre de la temporada alta de verano
  8. 8 Cinco heridos tras chocar dos coches en una calle de Santiago de La Ribera
  9. 9 Examinan una casa de Mazarrón en busca de los dos ecuatorianos desaparecidos
  10. 10 La vigilancia por la fiesta marítima convocada junto a la isla del Ciervo disipa fondeos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La flotilla Global Sumud zarpa de Barcelona rumbo a Gaza para romper el bloqueo israelí

La flotilla Global Sumud zarpa de Barcelona rumbo a Gaza para romper el bloqueo israelí