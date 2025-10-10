La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La dana se ceba con Cartagena y deja esta mañana 125 litros en Cabo de Palos
La activista Reyes Rigo. RC

La Fiscalía israelí pide prisión para la activista española de la flotilla acusada de morder a una funcionara

Reyes Rigo lleva detenida desde el 1 de octubre y es la única española que aún no ha sido deportada a España

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Viernes, 10 de octubre 2025, 13:19

Comenta

Se complica la situación para Reyes Rigo, la activista española de la flotilla a Gaza detenida el pasado 1 de octubre cuando viajaba a bordo ... de la Global Sumud Flotilla con ayuda para Gaza y que, a diferencia del resto de sus compañeros, aún no ha sido deportada a España porque está acusada de morder a una funcionaria israelí durante un control médicol. Aunque el Minsiterio de Asuntos Exteriores fijó el miércoles como fecha para su liberación, la Fiscalía de la región de Neguev, donde se encuentra la cárcel en la que está retenida, ha presentado cargos contra ell y ha solicitado que permanezca en prisión preventiva, según ha informado este viernes la Policía de Israel.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los municipios de la Región de Murcia que han suspendido las clases este viernes por la alerta roja por la dana
  2. 2 Alerta roja este viernes por fuertes lluvias en el Campo de Cartagena y Mazarrón: hasta 180 litros en 12 horas
  3. 3 Alerta roja por la dana en media Región de Murcia y clases suspendidas en trece municipios este viernes
  4. 4 La dana sacude Cartagena: el Ayuntamiento ordena el desalojo de Villas Caravaning, Bahía Bella y La Algameca por el aviso rojo
  5. 5 Los barrios más ricos y más pobres de Murcia y Cartagena: hasta 30.000 euros de diferencia entre zonas
  6. 6 El primer hotel de 4 estrellas de Molina de Segura ya tiene fecha de apertura
  7. 7

    Acuerdo en Cartagena para pedir el permiso de residencia de Mohamed, el joven que rescató a la dueña de Los Churrascos
  8. 8 La edil de Alcantarilla Lara Hernández denuncia una campaña de acoso en redes para forzarla a dimitir
  9. 9 Fallece Baldomero Salas, exconcejal del Ayuntamiento de Cartagena entre los años 1987 y 1995
  10. 10

    La opositora venezolana María Corina Machado gana el Nobel de la Paz que quería Trump

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La Fiscalía israelí pide prisión para la activista española de la flotilla acusada de morder a una funcionara

La Fiscalía israelí pide prisión para la activista española de la flotilla acusada de morder a una funcionara