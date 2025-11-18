La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
AFP

El Consejo de Seguridad aprueba el plan de Trump en Gaza

Indonesia es la primera en ratificar su aportación a la fuerza de 20.000 soldados para patrullar la Franja

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Lunes, 17 de noviembre 2025

Comenta

Pese a las reticencias de Rusia y China, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó este lunes la resolución presentada por Estados Unidos para ... poner en marcha la segunda fase del plan de Donald Trump para Gaza. El resultado —trece votos a favor y dos abstenciones— es «la oportunidad de acabar con tres décadas de baño de sangre», opinó el embajador estadounidense Mike Waltz, satisfecho ante la oportunidad que la guerra en la Franja ha dado al presidente Trump de imponerse en el tablero internacional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El rabo de gato trae una «emergencia ecológica» a la Región de Murcia y reduce la seguridad vial
  2. 2 Aemet avisa de frío invernal en la Región de Murcia y temperaturas bajo cero: «Llega una masa de aire ártico»
  3. 3 Descubren en el Mar Menor una nueva fuente de mercurio Â«hasta ahora ignoradaÂ»
  4. 4 El submarino S-82 ya surca las aguas del puerto de Cartagena
  5. 5

    La defensa del acusado del atropello a Valverde denuncia vulneración de derechos
  6. 6

    El programa de mamografías de la Región de Murcia funciona: su capacidad para detectar lesiones es «excelente»
  7. 7 Las ayudas que puedes pedir si ya cobras el subsidio para mayores de 52 años
  8. 8

    Clases de español para familias de alumnos extranjeros: el gesto altruista de dos profesoras de Murcia para romper barreras
  9. 9 Convocan una manifestación en Murcia por unas «condiciones dignas para los autónomos»
  10. 10

    Sandía ovalada y alcachofa gourmet: así reinventa la Región de Murcia sus frutas y verduras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Consejo de Seguridad aprueba el plan de Trump en Gaza

El Consejo de Seguridad aprueba el plan de Trump en Gaza