La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Miembros de las fuerzas de seguridad arrestan a un manifestante durante una protesta en Rabat. Reuters

Los jóvenes se rebelan en Marruecos

Las calles de las grandes ciudades del país africano bullen por las manifestaciones en pro de mejores condiciones de vida. Expertos nos dan las claves de su descontento

Gerardo Elorriaga

Gerardo Elorriaga

Sábado, 4 de octubre 2025, 13:09

Comenta

Hay vida más allá de Instagram y Tiktok. El interés de los jóvenes de la generación Z, aquellos nacidos entre finales de los noventa y ... la primera década de este siglo, no se limita a los posados en lugares insólitos, pergeñar coreografías domésticas y asumir retos virales. En la última semana, las calles de las grandes ciudades marroquíes se han convertido en el escenario de sus manifestaciones en pro de mejores condiciones de vida. La injusticia social ha impulsado protestas convocadas en las redes sociales. Varias voces conocedoras de la situación del reino magrebí nos proporcionan claves para entender la frustración y descontento que destilan sus proclamas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan muerto a un hombre en un contenedor de reciclaje de ropa en Murcia
  2. 2

    Una distracción pudo provocar el accidente que se cobró la vida de Amalia en el viaducto de la autovía A-7 en Murcia
  3. 3 Alarma en las pedanías del oeste de Murcia por el incendio de un autobús en la rotonda de la UCAM
  4. 4

    El contenedor marrón inicia su implantación en Murcia en los barrios de La Flota, Vistalegre y el Infante
  5. 5 Conmoción en el camping de El Portús por la muerte de una vecina que tenía que dejar su casa
  6. 6 Dos detenidos por un tiroteo en una discoteca de Alcantarilla
  7. 7

    La huelga nacional de médicos vuelve a paralizar consultas y pruebas en la Región de Murcia
  8. 8

    Tirarán los 39 locales en ruinas de la antigua galería comercial de La Manga
  9. 9

    Bruselas pondrá 9 de los 14 millones para reformar la Alameda y mejorar la conexión de nueve barrios de Cartagena
  10. 10

    Los investigadores europeos minimizan la culpa de las renovables y apuntan a la sobretensión como causa del apagón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Los jóvenes se rebelan en Marruecos

Los jóvenes se rebelan en Marruecos