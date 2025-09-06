La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Una calle bloqueada por escombros y objets quemados tras los disturbios en Numea, territorio francés de Nueva Caledonia, en mayo de 2024 AFP

La vuelta de tuerca de Macron

Nueva Caledonia ·

París propone una pseudosoberanía para el archipiélago para calmar el deseo secesionista de la población nativa

Gerardo Elorriaga

Gerardo Elorriaga

París

Sábado, 6 de septiembre 2025, 21:46

Francia es un territorio difícil de gobernar. El 'premier' británico Winston Churchill reconocía que su política resultaba complicada, pero también aseguraba que nunca se vendría ... abajo un país capaz de fabricar 360 tipos de quesos. Además de ese abundante surtido de productos lácteos, nuestros vecinos cuentan con unas fronteras también vastas y diversas. Porque Francia limita al norte con el Canal de la Mancha, al este con Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Suiza e Italia, al sur con España y al oeste con Brasil. Porque, más allá del hexágono continental, la geografía de la potencia gala se extiende a través de tres continentes.

