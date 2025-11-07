La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EFE

La UE endurece el acceso a visados para los ciudadanos rusos

La Comisión Europea ha anunciado la medida este viernes, que responde a que Rusia supone «un riesgo mayor para la seguridad» del Viejo Continente

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Viernes, 7 de noviembre 2025, 14:08

Comenta

La Comisión Europea ha decidido este viernes endurecer la concesión de visados a ciudadanos rusos, en respuesta a la deriva cada vez más violenta de ... Rusia, con su agresión a Ucrania, sabotajes a infraestructuras europeas y el uso de la migración como arma. Bruselas considera que Moscú supone «una amenaza mayor para la seguridad europea» por lo que, a partir de ahora, las personas proecedentes del país euroasiático no podrán recibir una visa de múltiples entradas, sino que deberán pedir un nuevo permiso cada vez que viajen a territorio comunitario, lo que permitirá «un escrutinio mayor y más frecuente de los solicitantes y reducir los riesgos potenciales para la seguridad».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La cafetería de Murcia que ofrece un descuento si tienes uno de los apellidos más comunes
  2. 2 A prisión el acusado de tratar de matar a su madre en Murcia
  3. 3 Rescatan un buitre que llevaba tres días posado en unos carteles de la autovía A-30 en Alcantarilla
  4. 4

    Más de 40 investigados por el amaño de las oposiciones a Policía Local en Granada
  5. 5

    El restaurante de Puerto de Mazarrón que apuesta por el producto fresco y el saber hacer en la cocina
  6. 6 La oposición con la que ganarás más de 5.000 euros mensuales: «No necesitas título universitario»
  7. 7

    Nueva detención por el asesinato de dos ecuatorianos en Mazarrón
  8. 8

    Un rincón de Cádiz junto a la Plaza de las Flores de Murcia
  9. 9 La confesión del joven que asfixió a su novia de 19 años en Librilla: «Se me ha nublado la cabeza; la he cogido del cuello y he apretado»
  10. 10 Varios detenidos en una redada antidroga en el barrio murciano del Infante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La UE endurece el acceso a visados para los ciudadanos rusos

La UE endurece el acceso a visados para los ciudadanos rusos