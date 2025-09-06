¿Pagaría Alemania los arsenales nucleares de Francia y el Reino Unido?

El líder parlamentario de los gobernantes conservadores alemanes en el Bundestag, Jens Spahn, quiere que la República Federal financie los arsenales nucleares de Francia y ... el Reino Unido para incrementar la capacidad disuasoria de las armas atómicas europeas frente a Rusia y alcanzar una cierta independencia de Estados Unidos.

Alemania debe estar agradecida «actualmente» a Estados Unidos ante el hecho de que extienda su paraguas protector sobre Europa, pero «necesitamos también la capacidad europea de la disuasión, por ejemplo junto a franceses y británicos», afirma Spahn en declaraciones que publica este sábado el rotativo 'Frankfurter Allgemeine'.

«El necesario debate al respecto en Europa solo tendrá lugar, sin embargo, si Alemania lo encabeza», asegura el jefe del grupo parlamentario de la Unión Cristianodemócrata y la Unión Socialcristiana (CDU/CSU) en la Cámara baja alemana. Spahn especifica que un compromiso de su país con los arsenales atómicos francés y británico podría ser similar al actual con Estados Unidos.

Reconoce, sin embargo, que no cabe esperar una «participación en igualdad de condiciones» con los Estados europeos poseedores de armas nucleares, Francia y el Reino Unido, ya que tampoco existe con Estados Unidos. «El botón rojo está en Washington», subraya Spahn en referencia al paraguas nuclear de EE UU, que tiene también desplegadas en Alemania armas atómicas.

A la pregunta de si sería suficiente para la protección de Alemania alcanzar un acuerdo similar con Francia o Gran Bretaña, Spahn responde: «Sí. Sin embargo, tendríamos que modernizar y ampliar conjuntamente sus arsenales nucleares». El líder parlamentario conservador se muestra, sin embargo, evasivo sobre el posible envío de tropas de paz de su país a Ucrania.

Afirma que durante una reciente visita a Kiev, el ejecutivo ucraniano dejó claro que la mejor garantía de seguridad es su propio ejército. «La primera petición no es 'enviadnos tropas', sino 'equípennos lo mejor posible y ayúdennos a mantener un ejército de 800.000 hombres de forma permanente'», destaca el político cristianodemócrata.

Igualmente, subraya que, antes de establecer definitivamente garantías de seguridad para Ucrania por parte de Occidente, es necesario que el presidente ruso, Vladimir Putin, «se muestre dispuesto a negociar la paz». Pero admite que «estamos muy lejos aún de esa paz. Putin sigue apostando por la guerra».

El canciller federal, el también conservador Friedrich Merz, anunció ya el pasado mes de marzo su intención de dialogar con París y Londres acerca de una mayor vinculación de las armas nucleares francesas y británicas con la defensa de Europa. Merz considera, pese a todo, que el Viejo Continente dependerá fundamentalmente del paraguas nuclear estadounidense «en los próximos años e incluso décadas», según declaró en julio.