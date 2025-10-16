La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Sébasrien Lcornu, en su escaño de la Asamblea durante el debate. Reuters

Lecornu supera la moción de censura y salva su cargo por 18 votos

El primer ministro francés evita una muerte súbita en el Parlamento después de que el texto presentado por la Francia Insumisa no llegase al umbral de la mayoría absoluta

Enric Bonet

Enric Bonet

Jueves, 16 de octubre 2025, 11:54

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, ha evitado este jueves la que hubiera sido su segunda dimisión en apenas diez días. La moción de censura ... presentada por la Francia Insumisa (afines a Sumar o Podemos) ha obtenido 271 votos y se ha quedado a solo 18 del umbral de la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional (289). No hubo una sorpresa en el primer embate ante un muy fragmentado Parlamento al que se ha enfrentado el responsable del Ejecutivo, el tercero que hay en Francia durante el último año. La votación ha reflejado, sin embargo, la fragilidad parlamentaria de Lecornu y, en especial, de su acuerdo no escrito con el Partido Socialista, que le ha permitido salvar el cargo.

